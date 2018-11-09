Деньги на строительство школы в Бердске предусмотрены в региональном бюджете

У депутатов комитета Заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам оказалось много вопросов к главе минфина, представившему на заседании комитета проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Бюджет 2019 года «приростной» как по социальным расходам, так и по капвложениям», — отметил в своем выступлении на заседании комитета заместитель председателя правительства – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. В Новосибирске начнется многоотраслевой комплекс работ по подготовке территории для начала строительства новой ледовой арены и сопутствующих объектов, включающих станцию метро, дороги, коммуникации и планирование благоустройства территории.

Продолжится строительство регионального центра волейбола, будет завершаться строительство областного перинатального центра. Только на три этих объекта с учетом софинансирования из федерального бюджета будет направлено 3,2 млрд рублей.

Министр финансов сделал акцент и на другие крупные объекты капитальных вложений. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию три новых школы и начать строительство еще 6 школ, в том числе в Болотном, Бердске, Краснообске и Новосибирске. Только на эти объекты в бюджете заложено 2 млрд 725 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад в Южном микрорайоне уже строят. Возводить школу рядом планируют в 2019 году. Общая стоимость объектов порядка 700 млн рублей.

Предусматривается введение в эксплуатацию 14 дошкольных учреждений и 27 фельдшерско-акушерских пунктов. В последующие годы планируется ежегодно вводить порядка 30 ФАПов.

Глава минфина пояснил отсутствие серьезных вложений в подготовку предприятий ЖКХ к работе в зимних условиях: бюджетом 2018 года были предусмотрены компенсации предприятиям ЖКХ в размере 2 млрд рублей за убытки, понесенные в течение двух предыдущих лет. Поэтому в наступающем году дополнительное финансирование этого направления не требуется, только «точечные вложения».

На софинансирование муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилья предусмотрено 533 млн рублей — почти в два раза больше, чем в предыдущем году. На газификацию запланирован 301 млн рублей (в 2018 году – 162 млн руб.). Будет продолжена выплата субсидий местным бюджетам на благоустройство территории. Пока, без федеральных трансфертов, их общий объем 371 млн рублей. На подпрограмму «Чистая вода» в бюджете заложено 231 млн рублей, на мероприятия по формированию системы обращения с отходами (строительство полигонов в Кыштовке, Северном и Карасуке) – 118,8 млн рублей. Как пояснил Виталий Голубенко, также планируется создание площадок для временного накопления КБО.

Депутат Алексей Александров задал главе минфина актуальный вопрос о строительстве в Новосибирске семи поликлиник. Когда планируем строить? На основе какого механизма? Почему не состоялся конкурс? Как ответил Виталий Голубенко, строить поликлиники область будет в рамках ГЧП – бюджет взять на себя все расходы не в состоянии. Конкурс был отменен, поскольку комиссия усмотрела, что все финансовые риски «партнер» стремится возложить на облбюджет. Что касается финансирования, то в бюджете 2019 года на эти цели предусмотрено порядка 600 млн рублей, и по 500 млн рублей – в 2020 и 2021году.

«Финансирование подпрограммы «Чистая вода» уменьшено, — обеспокоен депутат Дмитрий Козловский. – Просьба соответствующие поправки в бюджет вносить через наш комитет». Законодатель также поинтересовался, предусмотрен ли проектом бюджета депутатский фонд, «который востребован и работает». Да, подтвердил министр, необходимые средства предусмотрены в структуре Резервного фонда.

Интересующий всех строителей вопрос задал председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский. Депутат напомнил о заверениях губернатора оказать господдержку строительной сфере в размере 1-1,5 млрд рублей. «Теперь, когда минстрой готовит программу развития строительной отрасли, тем более важно знать о финансировании», — заявил законодатель.

По информации Виталия Голубенко, конкретика должна появиться после 14 ноября, когда во втором чтении будет принят федеральный бюджет. Уже сегодня в проектом бюджета предусмотрено 155 млн рублей на субсидирование льготного ипотечного кредитования. Основная часть этих ресурсов, отметил министр, пойдет через Агентство ипотечного кредитования и должна привлечь в строительную отрасль порядка 2 млрд рублей. Кроме того, проектом бюджета на 2019 год предусмотрено 140 млн на строительство служебного жилья и 150 млн рублей – в качестве прямой субсидии для граждан, не имеющих возможности уплаты первоначального ипотечного взноса.

«Я удовлетворен подходом к формированию бюджета, — заявил Евгений Покровский, комментируя проект областного бюджета журналистам. — Не строятся какие-то воздушные замки. Бюджет достаточно реалистичен и сбалансирован. И самое главное, бюджет обоснован. Никто не строит иллюзий, что завтра у нас будут молочные реки, кисельные берега. Нет, будет вот так. На финансирование газификации, например, 301 миллион. Эти деньги есть, они уже законом определены. Прозвучало, что недостаточно средств на поддержку молодых семей. Какие-то мизерные суммы выделяются – мы будем пересматривать, вносить поправки, — высказал позицию депутатов Евгений Покровский. — Как только федеральный бюджет сформируется, и будут определены четкие параметры дополнительных средств, которые будут выделяться на развитие строительной отрасли, будем вносить эти изменения в бюджет, в программу, которая разрабатывается сейчас министерством строительства».