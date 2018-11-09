Сдаст в аренду бизнесу два земельных участка власть Бердска

Добавить два земельных участка в перечень муниципального имущества, предназначенного для аренды малому и среднему бизнесу предложила начальник земельных отношений мэрии Бердска Светлана Бахарева на депутатском комитете по ЖКХ, транспорту и городскому хозяйству 8 ноября.

Депутаты проект решения поддержали, теперь его должны согласовать все депутаты на очередной сессии горсовета 15 ноября.

— Земельные участки находятся по адресам Первая Линейная, 15 и в районе улицы Промышленной. На земле не расположены объекты строения, — отметила Светлана Бахарева.

Начальник земельных отношений сообщила, что земельные участки будут передаваться в аренду посредством торгов и только предпринимателям малого и среднего бизнеса.