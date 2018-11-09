Срок за мошенничество получил бывший депутат и единоросс в Новосибирске

Бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Антона Бочарова обвиняли в приобретении квартиры стоимостью 2,3 млн руб. при помощи фальшивых документов.

По версии следствия, в 2007 году обвиняемый заключил договор паенакопления с председателем молодежного жилищно-строительного кооператива «У озера» Александром Бобровым. Их соучастником стал пайщик кооператива Игорь Олейников. Бочаров не вносил взносы в кооператив, при этом он получил документы, подтверждающие оплату.

В региональной прокуратуре сообщили, что фиктивные документы позволили Бочарову стать собственником жилья в строящемся доме по ул. Связистов, «причинив ООО «Авантаж» ущерб в размере 2,3 млн руб».

Следствие также считало, что Бобров и Олейников в период с 2006 год по 2011 год похитили 960 тыс. руб. у гражданина, «которые он ранее передал Олейникову по договору уступки права требования в качестве оплаты за квартиру в строящемся доме по ул. Связистов». Боброва также обвинили в хищении 3,2 млн руб., которые пайщики передали ему за четыре квартиры в строящемся доме.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении подозреваемых возбудили в 2014 году. В 2015 году дело передали в суд.

Приговор в отношении фигурантов процесса огласили в Ленинском райсуде Новосибирска. Они были признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Бочаров приговорен к трем годам лишения свободы условно. Бобров — к четырем годам лишения свободы условно. Олейников — к 2,5 годам лишения свободы условно. Свою вину осужденные не признали.

«Часть эпизодов были прекращены за истечением сроков давности», — сообщила РБК Новосибирск помощник судьи Ленинского райсуда Юлия Одегова.

Антон Бочаров возглавлял региональное отделение «Молодой гвардии «Единой России». В 2014 году стал депутатом Заксобрания региона.

Источник: РБК