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За сырую запеканку оштрафовали на 30 000 рублей школу в Бердске

Сотрудники Роспотребнадзора выявили не только непрожаренный фарш в картофельной запеканке, но и другие нарушения в столовой школы №12.

8.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: indigo Один комментарий
 
За сырую запеканку оштрафовали на 30 000 рублей школу в Бердске

Запеканка, которую якобы подавали на обед в школьной столовой

Роспотребнадзор провел проверку по жалобе на некачественные блюда и нашел нарушения в школьной столовой Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанка пожаловалась на некачественную еду в столовой школы №12. Свой отзыв о сотрудниках пищеблока она оставила на сервисе «фламп» 18 октября. Добавила фото сырой запеканки. Бердчанка под ником indigo утверждала, что она жаловалась и писала письма директору школы. Но без толку.

Как рассказала руководитель бердского отдела Роспотребнадзора Алина Казанцева, в связи с жалобой у них есть все основания для внеплановой проверки школьной столовой.

Комиссия, в состав которой вошли сотрудники бердского управления образования и горбольницы, 22 октября проверила столовую школы №12.

Вопрос по качеству питания в школах и детсадах стоял на контроле не только у начальника управления образования, но и у мэра Бердска Евгения Шестернина.

— Мы определили для себя задачи, согласуем свои действия с главой и будем эту работу проводить, потому что самое главное — это безопасность жизни и здоровья детей, — заверила руководитель городского образования Жанна Тузова.

«Курьер. Среда. Бердск» 8 ноября получил ответ на запрос о результатах проверки в столовой школы №12 из Роспотребнадзора.

«В связи с опубликованным отзывом на сервисе «фламп» о сырой запеканке, которой кормят детей в МБОУ СОШ №12 Бердска, Управлением незамедлительно проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Новосибирской области в отношении МБОУ СОШ №12 Бердска, Микрорайон, 39.

В ходе проверки проведены лабораторные исследования готовой продукции на соответствие обязательным требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Все исследуемые образцы соответствуют обязательным требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения. В примерном меню наименование блюд и кулинарных изделий не соответствует наименованию блюд в используемом сборнике рецептур, например в 10-дневном меню «Говядина тушеная», в сборнике рецептур «Мясо тушеное».

Производство готовых блюд осуществляется не по технологическим картам, так в блюдо «картофельная запеканка с мясом» по ТК №185 фарш в запеканку идет из отварного мяса, фактически сделали из фарша сырого мяса, слегка обжаренного.

Не ведется бракераж (снятие пробы выпускаемой продукции путем органолептических показателей — соответствие внешнего вида продукта и его вкусовых качеств, — прим. ред.) пищевых продуктов и продовольственного сырья, таких как молочная, кисломолочная продукция, колбасные изделия, масло сливочное.

По результатам проверки за выявленные нарушения школа №12 привлечена к административной ответственности по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 000 рублей.

Выявленные нарушения были устранены МБОУ СОШ №12 в ходе проверки».


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(1) Комментарий

  1. ПЕНС

    «…оштрафовали на 30 000 рублей школу ….»

    Мало того что детей кормили сырой запеканкой — отняли у них 30000 рублей !?

    Конкретных виновников надо наказывать ,а НЕ ШКОЛУ !!

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