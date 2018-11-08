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Главой МВД Кубани могут назначить бывшего полицейского из Бердска

Краснодарский край считается одним из самых криминогенных и коррумпированных регионов. Видимо, поэтому туда направляют генерала Андрея Сергеева, прослужившего 11 лет в бердской милиции.

8.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Главой МВД Кубани могут назначить бывшего полицейского из Бердска

Генерал-майор полиции Андрей Сергеев

Владимир Путин 6 ноября подписал указы об отставке прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и нескольких высокопоставленных лиц МВД, в том числе руководителя краснодарского регионального ведомства Владимира Виневского, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В СМИ появилась информация о том, что его кресло может занять бывший начальник бердского ОБЭП Андрей Сергеев.

Сейчас он занимает пост начальника главка МВД по Челябинской области, куда перевелся в 2014 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». О том, что приказ об увольнении нынешнего главы кубанской полиции Виневского подписан, а кандидатуру Сергеева рассматривают на перевод в Краснодар, сообщил в среду телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Генерал-майор Андрей Сергеев родился в Искитиме Новосибирской области. После армии в 1985 году начал службу в органах внутренних дел Бердского горисполкома в должности милиционера отдела вневедомственной охраны. В дальнейшем работал в службе криминальной милиции ГОВД Бердска.

Будучи начальником отделения по борьбе с экономическими преступлениями бердского отдела милиции в 1996 году поступил в академию МВД России, по окончанию которой с 1998 по 2006 годы служил в главном управлении МВД по Новосибирской области. С 2007 по 2010 годы возглавлял УВД по Магаданской области. 28 июля 2010 года президент РФ назначил Андрея Федоровича главой управления внутренних дел по Хабаровскому краю.

11 сентября 2014-го на сайте президента России появился указ о назначении генерал-майора Андрея Сергеева начальником главного управления МВД по Челябинской области.

По информации агентства ura.ru, хабаровские коллеги характеризовали Сергеева как принципиального полицейского с непримиримостью по отношению к «алкогольным преступлениям», предлагал ограничить продажу спиртного, выступал за возрождение медвытрезвителей; а также получил прозвище «Петр I» за распоряжение ввести строгий дресс-код для сотрудников (запрет носить бороды и усы).

Кубань считается одним из самых криминогенных и коррумпированных регионов в России. Может, именно поэтому туда направляют Сергеева.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    :-D Опыт богатый после бердска :-D

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  2. Читатель

    Когда Сергева успели понизить в звании, он вообще то, генерал-лейтенант. Изучайте сначала тему, потом пишите.

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