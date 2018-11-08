Мэр Бердска: Открытые мусорные контейнеры — полигон для собак
За сырую запеканку оштрафовали на 30 000 рублей школу в Бердске
Чиновница «государство не просило родителей вас рожать» сбежала от следователей на Сейшелы
Отечественные продукты и импортную бытовую технику выбирают россияне
Главой МВД Кубани могут назначить бывшего полицейского из Бердска
На глубине 8 метров поменяли канализацию с бетонной пробкой в Бердске
«Распустил руки» журналист CNN на встрече с Трампом
Зюганов наградил осужденных за взятки экс-мэра Бердска Потапова и его зама Мухамедова
За 20 млн рублей хочет купить новостройку крупного бизнесмена Виктора Голубева власть Бердска
Крабами и икрой с шашлыками в колонии питается осужденный из «банды Цапков»