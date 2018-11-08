На глубине 8 метров поменяли канализацию с бетонной пробкой в Бердске

Завершил восстановление пропускной способности коллектора на пересечении ул. Ленина и Герцена Комбинат бытовых услуг в Бердске.

Напомним, работы по поиску подпора в канализации начались с 5 октября, когда на проезжую часть улицы Ленина вылились стоки из дома № 126 по ул. Ленина. На совещании чиновников в начале октября директор КБУ Владимир Воспанчук доложил, что подпор на доме №126 раскопали и достали из трубы ветошь мотками. Труба диаметром 500 забита тряпками на 15-метровом участке. Проблемный участок хотели пробить гидроударом. Однако сотрудники КБУ разрыли дорогу вблизи гаражного комплекса. Чтобы найти причину подпора.

Причиной подпора канализации на ул. Ленина и Герцена оказалось 40-литровое ведро, наполненное бетоном и камнями. КБУ планировало менять 16 метров коллектора, не разрывая грунт. Но подрядчик сломал оборудование о бетонную пробку. Проблемный участок раскопали.

— Делаем обратную засыпку и как можем восстанавливаем благоустройство. Асфальтовые работы буду проводиться летом следующего года, — доложил на совещании чиновников 6 ноября руководитель КБУ Владимир Воспанчук.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил, чем засыпают: грунтом или песком.

По проекту используется щебень и песок.

— Я понимаю, что в зимний период сложно проводить восстановительные работы по дорожному полотну, но если сделать нарушения в технологии обратной отсыпки, ситуация весной усугубится. Очень прошу не нарушать технологию, сделать это так, как должно быть: песок, щебень, уплотнение. Чтобы по весне просадка грунта была минимальной, — акцентировал Шестернин.

Мэр попросил рассказать, как устраняли аварию на данном участке коллектора.

— Делали прокол, сломали оборудование, вскрыли 8 метров. Особенно ничего нового не придумали. Восемь метров глубины. Переложили трубу. Пришлось вскрывать. Начали сначала кусками пробовать внутри керамической трубы положить пластик. Но не получилось — там была пробка. Технология уперлась в бетон. Коллектор был выложен с нарушением, — объяснил Воспанчук.

Обычно канализационная труба залегает на глубине 2-3 метра, такого как в Бердске, наверное больше нигде не встречается, предположил Воспанчук.