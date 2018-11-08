Зюганов наградил осужденных за взятки экс-мэра Бердска Потапова и его зама Мухамедова

Владимир Мухамедов и Илья Потапов управляли Бердском с 2011 по 2013 год
Бывшему первому вице-мэру Бердска Владимиру Мухамедову, отбывающему 9-летний срок за коррупционные преступления, бердские коммунисты уже передали награду от лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Медаль в честь 100-летия ВЛКСМ, которую учредил ЦК партии к значимой дате, в тогучинскую колонию отвезла супруга Владимира Ибрагимовича. Об этом сегодня, 8 ноября, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.
По его словам, аналогичной медали удостоился и экс-глава Бердска Илья Потапов. Но ему юбилейную награду партии еще не передали. Отдадут с очередной оказией, отметил Сергей Евгеньевич.
— Обоих наградили памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет ВЛКСМ». Документ о награждении за подписью Зюганова. Мухамедову мы уже передали через родственников, как он пожелал. Потапов тоже распорядился передать. А мы поздравили их с днем рождения комсомола, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Бессонов, отметив, что обоих в бердском отделении КПРФ по-прежнему считают товарищами по партии и незаконно осужденными.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Илья Потапов отсидел в новосибирской колонии уже половину срока из 10 лет по приговору суда (с учетом двух лет содержания под стражей), работает в тюремной библиотеке и учится на юриста — получает второе высшее образование.
Владимир Мухамедов недавно подавал прошение о помиловании, но президент Владимир Путин его отклонил, хотя региональная комиссия согласилась с тем, что бывший бердский чиновник достоин снисхождения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Оба в 2015 году получили длительные сроки заключения за взяточничество и другие коррупционные преступления. Каждый должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей.
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чать первая, осудили часть вторая, наградили
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Совсем уже Зюганов с ума сошёл
Это уже даже не смешно
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Выйдут почетными станут
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Наградил преступников, поправших народное доверие….
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«…региональная комиссия согласилась с тем, что бывший бердский чиновник достоин снисхождения…»
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Ага, снисхождения — перевода из тюремной библиотеки в кочегарку.
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«Невиновных — наказать, непричастных — наградить!» (С)
Нормальный «советский стиль работы». Так и развалили СССР! Думали одно, говорили — другое, делали — третье!
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