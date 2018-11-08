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Зюганов наградил осужденных за взятки экс-мэра Бердска Потапова и его зама Мухамедова

Оба получили медали «100 лет ВЛКСМ» от ЦК КПРФ за подписью партийного лидера. Награды по просьбе осужденных им передали в колонии.

8.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Зюганов наградил осужденных за взятки экс мэра Бердска Потапова и его зама Мухамедова

Владимир Мухамедов и Илья Потапов управляли Бердском с 2011 по 2013 год

Бывшему первому вице-мэру Бердска Владимиру Мухамедову, отбывающему 9-летний срок за коррупционные преступления, бердские коммунисты уже передали награду от лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Медаль в честь 100-летия ВЛКСМ, которую учредил ЦК партии к значимой дате, в тогучинскую колонию отвезла супруга Владимира Ибрагимовича. Об этом сегодня, 8 ноября, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.

По его словам, аналогичной медали удостоился и экс-глава Бердска Илья Потапов. Но ему юбилейную награду партии еще не передали. Отдадут с очередной оказией, отметил Сергей Евгеньевич.

— Обоих наградили памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет ВЛКСМ». Документ о награждении за подписью Зюганова. Мухамедову мы уже передали через родственников, как он пожелал. Потапов тоже распорядился передать. А мы поздравили их с днем рождения комсомола, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Бессонов, отметив, что обоих в бердском отделении КПРФ по-прежнему считают товарищами по партии и незаконно осужденными.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Илья Потапов отсидел в новосибирской колонии уже половину срока из 10 лет по приговору суда (с учетом двух лет содержания под стражей), работает в тюремной библиотеке и учится на юриста — получает второе высшее образование.

Владимир Мухамедов недавно подавал прошение о помиловании, но президент Владимир Путин его отклонил, хотя региональная комиссия согласилась с тем, что бывший бердский чиновник достоин снисхождения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Оба в 2015 году получили длительные сроки заключения за взяточничество и другие коррупционные преступления. Каждый должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    :-D чать первая, осудили :-D часть вторая, наградили

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Аноним

    Совсем уже Зюганов с ума сошёл
    Это уже даже не смешно

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  3. Аноним

    Выйдут почетными станут :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  4. Аноним

    Наградил преступников, поправших народное доверие….

    Thumb up 4 Thumb down 3

  5. Аноним

    «…региональная комиссия согласилась с тем, что бывший бердский чиновник достоин снисхождения…»
    ______________
    Ага, снисхождения — перевода из тюремной библиотеки в кочегарку. :-D :-D

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  6. Гость

    «Невиновных — наказать, непричастных — наградить!» (С)
    Нормальный «советский стиль работы». Так и развалили СССР! Думали одно, говорили — другое, делали — третье! 8)

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