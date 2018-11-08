КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3к квартиру
Продам 2к квартиру
Продам 1к квартиру
продам
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Крабами и икрой с шашлыками в колонии питается осужденный из «банды Цапков»

Чудом сохранившийся фильм о советском Бердске впервые показали в музее БРЗ

Из 6 млрд рублей на ремонт дорог перепадет Бердску в ближайшие 6 лет

Костры лесхоза приняли за пожар жители Бердска

АЗС нефтекомпаний скрыто повышают цены на бензин по картам

В честь спецназа турнир по панкратиону проведут в Бердске

Дачники Бердска: Повышение стоимости вывоза мусора толкнет на «преступление»

Проверять ТЦ без предупреждения хочет МЧС

Прокуратура: Употребляют наркотики в колонии Новосибирской области

Наказать за незаконный слив фекалий с ассмашин не могут в Бердске

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Крабами и икрой с шашлыками в колонии питается осужденный из «банды Цапков»

Руководство колонии, где отбывает наказание Цеповяз, превысило должностные полномочия, считает прокуратура. Ранее в СМИ появились фото с тюремного пиршества.

8.11.2018 Фото: mzk1.ru Нет комментариев
 
Крабами и икрой с шашлыками в колонии питается осужденный из банды Цапков

Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного сообщает ТАСС.

В конце октября «Комсомольская правда» опубликовала снятые в колонии фотографии Цеповяза, на которых видно, как он сидит за столом и ест крабов и икру, а также жарит шашлыки. По данным газеты, деньги Цеповязу присылала бывшая жена Наталья Стришная, которая находится на свободе. «На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до 3 млн руб. в год. Я ему перечисляла деньги», — цитирует ее «Комсомольская правда».

По словам Куренного, Генпрокуратура считает, что руководство колонии превысило должностные полномочия. Теперь Следственному комитету предстоит изучить собранные материалы, провести собственную проверку и решить вопрос о возбуждении дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

После публикации фото управление ФСИН России по Амурской области провело служебную проверку и установило, что фотографии, «свидетельствующие о фактах нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», были сняты в 2015 году. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки действий сотрудников исправительной колонии, где сидит Цеповяз.

Самого Цеповяза перевели в штрафной изолятор, сообщил в четверг его адвокат. Защитник также отметил, что ему непонятно, на каких основаниях был совершен перевод.

В 2013 году Цеповяз был приговорен Краснодарским краевым судом по делу «банды Цапков» к 20 годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. Банда орудовала в станице Кущевская и соседних районах Краснодарского края с 1990-х по 2010 год. Ее члены, по данным правоохранительных органов, были причастны к многочисленным убийствам, изнасилованиям, грабежам, хищениям имущества и другим преступлениям.

Расследование деятельности ОПГ началось после резонансного убийства в станице Кущевская, где жертвами бандитов стали 12 человек, в том числе четверо детей, самому младшему из которых было 9 месяцев. Цеповяз был одним из подельников главаря банды Сергея Цапка.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Крабами и икрой с шашлыками в колонии питается осужденный из «банды Цапков» Шестеро тхэквондистов из бердского «Астэка» стали чемпионами в Казахстане Чудом сохранившийся фильм о советском Бердске впервые показали в музее БРЗ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика