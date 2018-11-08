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Как выжить упрощенцам?

Кардинальные изменения с 2019г .

8.11.2018 Нет комментариев
 

Как выжить упрощенцам?

23 ноября в Бердске пройдет семинар по практике применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Бизнес-тренер с многолетним опытом работы поделится со специалистами последними изменениями в налоговом законодательстве, практикой применения онлайн-касс.

  Какие риски стоят перед бизнесом из-за незнания или не соблюдения законов: лишение имущества, потеря бизнеса, получение реального срока.

  С 2019 года упрощенцев ждут кардинальные изменения в условиях ведения бизнеса. Государство, с каждым днем, жестче работает с фирмами и бизнес будет становится все более «прозрачным» для контролирующих органов. Появятся новые обязанности, связанные с передачей данных в государственные информационные системы (маркировка и др), увеличатся размеры штрафов. Новшества затронут правила расчета налогов, порядок сдачи отчетности, будут отменены пониженные размеры страховых взносов, расширятся основания для применения онлайн-касс, появятся новые особенности применения ККТ и требования к оформлению чеков.

  На семинаре будут рассмотрены все эти изменения, а также сложные вопросы учета и налогообложения, особенности документооборота, применение ККТ и оформление кассовых операций.

  Семинар поможет вашему бизнесу быть на Два шага впереди конкурентов, обезопасить себя от глупых штрафов и упущенной прибыли! Это мероприятие будет полезно:

Бухгалтерам,
Финансовым директорам,
ИП,

Изменения затрагивают все отрасли, поэтому семинар актуален для всех, кто работает с УСН.

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Организатор семинара — группа компаний Центр «Актив С». В неё входят аудиторско-консалтинговый центр и учреждение дополнительного профессионального образования. Центр «Актив С» более 15 лет оказывает клиентам всю необходимую помощь по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр «Актив С» является учебно-методическим центром Института профбухгалтеров России. Помимо аттестации, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и кадровиков, компания занимается консалтингом, аудитом и проведением тренингов и семинаров.

23 ноября семинар пройдут с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Бердск ул. М.Горького, 7, 2-й этаж

Узнать подробности и зарегистрироваться на семинары можно на официальном сайте или по телефонам +7 (383) 24-93-468, 8-961-846-77-15 Центра «Актив С»

 http://www.aktiv-c.ru/

 

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