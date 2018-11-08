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Из 6 млрд рублей на ремонт дорог перепадет Бердску в ближайшие 6 лет

Новосибирская область к 2025 году отремонтирует 1,5 тыс. км дорог по нацпроекту.

8.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Из 6 млрд рублей на ремонт дорог перепадет Бердску в ближайшие 6 лет
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, размер дорожного фонда на 2019 год составит 12,5 млрд рублей.

Новосибирская область в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирует 1,5 тыс. км автомобильных дорог региона к 2025 году, сообщил в четверг министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

«Мы заходим сейчас в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», его называют «БКД 2.0″, где нам поставлена задача к 2025 году привести в порядок региональную сеть дорог, довести ее до процентного уровня 48,4%. Сейчас у нас из 12 739 км дорог 36,7% соответствуют [норме], нам надо примерно около 1,5 километров дорог привести в порядок», — сказал Костылевский в пресс-центре ТАСС.

По словам министра, на реализацию проекта, который затронет дороги всей области, до 2025 ожидается поступление 14 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 6 млрд рублей, сообщил Костылевский, планируется выделить на программу «Безопасные и качественные дороги», которая действует уже второй год только на территории Новосибирской агломерации — областного центра, городов Бердск, Исктим, Обь, рабочего поселка Краснообск и наукограда Кольцово.

При этом он подчеркнул, что 14 млрд рублей — недостаточная сумма для решения всех поставленных проектом задач, предусматривающих не только ремонт дорог, но и сокращение очагов концентрации ДТП в два раза. Министр сообщил, что размер дорожного фонда на следующий год составляет 12,5 млрд рублей, в эту сумму входят работы по всем перечисленным программам.

В соответствии с программой «Безопасные и качественные дороги» за 2018 год в нормативное состояние приведено 100,7 км дорог и ликвидировано 19 очагов концентрации ДТП. Планы на 2019 год в настоящее время разрабатываются, как подчеркнул Костылевский, точный перечень работ станет известен в декабре этого года.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Когда ул М.Горького сделают, до Храма асфальт, а дальше ?

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  2. sergst

    Ну и заголовок, мозг сломал пока пытался прочитать…

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  3. Аноним

    Есть вопрос: сколько надо всего на Бердск денег?

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