Костры лесхоза приняли за пожар жители Бердска

Срубленные в бердском лесу в районе «Чайки» ветки засыпает снегом. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Анна Петрова.

— Часть веток сотрудники лесхоза сожгли. Но те, которые ближе к берегу моря, остались нетронутыми. Причем, лежат они уже не один год. А теперь на старые еще накидали новые ветки. Есть опасения за сжигание порубочных остатков в лесу. Интересно, знают ли об этом пожарные? И кто может проконтролировать то, чтобы все ли ветки убрали? — спросила Петрова.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в середине октября Анна Петрова рассказала о том, что лесхоз вывез из леса срубленные деревья, а ветки так и остались лежать. Она опасалась, что может возникнуть пожар.

Директор бердского лесхоза Валерий Носков пояснил: когда летом идет заготовка древесины, все порубочные материалы складывают в кучи. Как только завершается пожароопасный сезон, идут дожди или выпадает снег, все сотрудники лесхоза останавливают работы, какие есть, и идут сжигать порубочные остатки.

Руководитель управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова заверила «Курьер. Среда. Бердск», что проконтролирует вопрос по оставленными рядом с берегом порубочными остатками.

По словам начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, бердский лесхоз согласовывает с пожарными сжигание в лесу порубочного материала.

— Есть определенные условия, когда допускается разведение костров в лесу. Погода должна быть безветренной, должно быть выдержано расстояние в 50 метров до всех зданий и сооружений. Лица, производящие отжиг, должны быть обучены пожарно-техническому минимуму. Должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие переход огня с места производства отжига на прилегающую территорию. Сухая трава должна быть убрана, либо необходимо наличие снежного покрова. Место проведения работ обеспечивается специальной техникой, как минимум, это трактор. Он опахивает угол участка, чтобы огонь не распространялся. Запрещено сжигать порубочные материалы под кронами деревьев, — объяснил Степоненков.

Сотрудники лесхоза прошли обучение и владеют знаниями и навыками пожарно-технического минимума, пояснил начальник ОНД.

В начале ноября в бердскую пожарную часть позвонили несколько бердчан и сообщили о том, что в лесу в районе БЭМЗа они заметили огонь и дым. Так как жители сообщали о возможной угрозе пожара, на место выезжала пожарная машина и инспектор отдела надзорной деятельности.

Оказалось, что это сотрудники лесхоза сжигали порубочные остатки. Инспектор проверил документы. Все они были в порядке. Никаких нарушений на месте сжигания веток не было обнаружено, отметил Степоненков.