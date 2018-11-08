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В честь спецназа турнир по панкратиону проведут в Бердске

На бердском турнире по панкратиону сразятся более 250 спортсменов — юниоры и взрослые.(ПРОГРАММА)

8.11.2018 Фото: Р-Спорт Нет комментариев
 
В честь спецназа турнир по панкратиону проведут в Бердске

Панкратион — разновидность боевых единоборств

17 ноября в Бердске состоится VIII традиционный турнир по панкратиону «Воины России», посвященный 20-летию создания 19-го отдельного отряда Специального назначения «Ермак», среди кадетов, юниоров и взрослых.

На турнире ожидается порядка 250 спортсменов из Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Организаторами соревнований являются Федерация спортивной борьбы НСО, Всестилевая ассоциация панкратиона НСО.

Турнир будет проходить в ФОК «Восток», по адресу: Бердск, ул. Спортивная, 4, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

Программа соревнований:

16 ноября:

— 18.00 – 20.00 — мандатная комиссия и взвешивание участников;

— 20.00 – жеребьёвка.

17 ноября:

— 10.00 – начало предварительных поединков 18-19 лет и 20+;

— 12.00 – открытие cоревнований

-12:30 – начало поединков 14-15лет и 16-17 лет

-16:00- полуфиналы

-17:30 – финальные поединки

— 19:00- награждение спортсменов

-19:30- окончание соревнований, отъезд участников.


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