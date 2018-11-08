Прокуратура: Употребляют наркотики в колонии Новосибирской области

В октябре Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверил соблюдение законодательства об обеспечении режимных требований в исправительной колонии №13 ГУ ФСИН России по Новосибирской области, (село Раисино, Убинский район).

Проверка проводилась с привлечением врачей – наркологов ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер» с целью выявления фактов употребления наркотических, психотропных веществ без назначения врача. Проведено освидетельствование на состояние опьянения 129 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии особого режима.

2 ноября по результатам проведения исследования образцов, полученных у двух осужденных учреждения, установлены признаки употребления наркотического вещества (каннабис), которое включено список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в России запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами РФ.

Для принятия мер по установлению и пресечению канала поставки запрещенных веществ руководству исправительного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения режимных требований.

В отношении осужденных, допустивших употребление наркотического вещества без назначения врача, прокуратурой решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Такие проверки будут продолжены, сообщили в областной прокуратуре.