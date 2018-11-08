Наказать за незаконный слив фекалий с ассмашин не могут в Бердске

Жилые дома, гаражи и Мемориал славы по соседству не смущают ассенизаторов
Жители Бердска активно задавали вопросы через «Курьер. Среда. Бердск» заместителю главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. О наболевшем спросила и возмущенная бердчанка Галина:
-Когда прекратится перекачка канализационных стоков из ас-машин в центральную канализацию в районе железнодорожного вокзала — на месте снесенного барака и со стороны привоза. Вопрос наболевший. Когда идешь с электрички, то воняет дерьмом. Просьба прекратить противоправные действия владельцев ассенизаторских машин и наказать их за это! — потребовала Галина.
Владимир Захаров заверил, что это не единственное место, куда владельцы ас-машин производят несанкционированный слив жидких бытовых отходов. Однако в целях выявления нарушителей в местах несанкционированного слива ранее проводились выездные проверки специалистов административно-технической инспекции города и муниципального Комбината бытовых услуг.
— В настоящее время ответственность за подобное нарушение законодательством не предусмотрена. Статья 7.1 закона Новосибирской области об административных правонарушениях в Новосибирской области, на основании которой ранее правонарушители привлекались к административной ответственности, отменена. В решении этого вопроса не помогает и перекрытие доступа к несанкционированным точкам — установленные блоки тут же сдвигают, — сообщил Владимир Захаров.
Однако КБУ с учетом законодательства, требований самого предприятия и потребностей города разработало правила обращения с жидкими бытовыми отходами и направила их на согласование в мэрию Бердска.
— Оперативное согласование этих правил, в том числе и предложение КБУ об обустройстве дополнительных точек приема ЖБО, возможно, поможет решить проблему несанкционированных сливов, — предположил Владимир Николаевич.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Прежде, чем что-то запрещать, обеспечьте несколько узаконенных сливов по всей территории города.
3 2
есть такие точки.
но за них платить надо, а здесь бесплатно сливают
2 1
Обязать на все ас- машины поставить вместе с лицензией gps-маячки,что бы не сливали где попало, сливать отходы только через гидрозатворы, а не самотеком, что-бы не воняло.
Что тут сложного то ?
Желания заниматься нет.
4 3
Идея правильная, и вообще о уже была попытка ввести лицензии для асс. машин.
Но вот как раз и правозащитники и жители взбунтовались: официалы в любом случае станут это делать дороже, потому что вбелую со всеми документами.
А жители хотят как можно дешевле и плевать что незаконно.
Ну а правозащитники за любой кипишь ради пиара против предложений власти.
0 5