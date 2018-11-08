Наказать за незаконный слив фекалий с ассмашин не могут в Бердске

Жители Бердска активно задавали вопросы через «Курьер. Среда. Бердск» заместителю главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. О наболевшем спросила и возмущенная бердчанка Галина:

-Когда прекратится перекачка канализационных стоков из ас-машин в центральную канализацию в районе железнодорожного вокзала — на месте снесенного барака и со стороны привоза. Вопрос наболевший. Когда идешь с электрички, то воняет дерьмом. Просьба прекратить противоправные действия владельцев ассенизаторских машин и наказать их за это! — потребовала Галина.

Владимир Захаров заверил, что это не единственное место, куда владельцы ас-машин производят несанкционированный слив жидких бытовых отходов. Однако в целях выявления нарушителей в местах несанкционированного слива ранее проводились выездные проверки специалистов административно-технической инспекции города и муниципального Комбината бытовых услуг.

— В настоящее время ответственность за подобное нарушение законодательством не предусмотрена. Статья 7.1 закона Новосибирской области об административных правонарушениях в Новосибирской области, на основании которой ранее правонарушители привлекались к административной ответственности, отменена. В решении этого вопроса не помогает и перекрытие доступа к несанкционированным точкам — установленные блоки тут же сдвигают, — сообщил Владимир Захаров.

Однако КБУ с учетом законодательства, требований самого предприятия и потребностей города разработало правила обращения с жидкими бытовыми отходами и направила их на согласование в мэрию Бердска.

— Оперативное согласование этих правил, в том числе и предложение КБУ об обустройстве дополнительных точек приема ЖБО, возможно, поможет решить проблему несанкционированных сливов, — предположил Владимир Николаевич.