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Наказать за незаконный слив фекалий с ассмашин не могут в Бердске

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Наказать за незаконный слив фекалий с ассмашин не могут в Бердске

Бердчане требуют пресечь слив стоков в центре города. КБУ предложил чиновникам организовать дополнительные точки слива жидких бытовых отходов. (ОТВЕТЫ ЗАХАРОВА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН)

8.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Наказать за незаконный слив фекалий с ассмашин не могут в Бердске

Жилые дома, гаражи и Мемориал славы по соседству не смущают ассенизаторов

Жители Бердска активно задавали вопросы через «Курьер. Среда. Бердск» заместителю главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. О наболевшем спросила и возмущенная бердчанка Галина:

-Когда прекратится перекачка канализационных стоков из ас-машин в центральную канализацию в районе железнодорожного вокзала — на месте снесенного барака и со стороны привоза. Вопрос наболевший. Когда идешь с электрички, то воняет дерьмом. Просьба прекратить противоправные действия владельцев ассенизаторских машин и наказать их за это! — потребовала Галина.

Владимир Захаров заверил, что это не единственное место, куда владельцы ас-машин производят несанкционированный слив жидких бытовых отходов. Однако в целях выявления нарушителей в местах несанкционированного слива ранее проводились выездные проверки специалистов административно-технической инспекции города и муниципального Комбината бытовых услуг.

— В настоящее время ответственность за подобное нарушение законодательством не предусмотрена. Статья 7.1 закона Новосибирской области об административных правонарушениях в Новосибирской области, на основании которой ранее правонарушители привлекались к административной ответственности, отменена. В решении этого вопроса не помогает и перекрытие доступа к несанкционированным точкам — установленные блоки тут же сдвигают, — сообщил Владимир Захаров.

Однако КБУ с учетом законодательства, требований самого предприятия и потребностей города разработало правила обращения с жидкими бытовыми отходами и направила их на согласование в мэрию Бердска.

—  Оперативное согласование этих правил, в том числе и предложение КБУ об обустройстве дополнительных точек приема ЖБО, возможно, поможет решить проблему несанкционированных сливов, — предположил Владимир Николаевич.


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(4) Комментариев

  1. Зима

    Прежде, чем что-то запрещать, обеспечьте несколько узаконенных сливов по всей территории города.

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  2. Аноним

    Обязать на все ас- машины поставить вместе с лицензией gps-маячки,что бы не сливали где попало, сливать отходы только через гидрозатворы, а не самотеком, что-бы не воняло.
    Что тут сложного то ?
    Желания заниматься нет.

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    • Аноним

      Идея правильная, и вообще о уже была попытка ввести лицензии для асс. машин.
      Но вот как раз и правозащитники и жители взбунтовались: официалы в любом случае станут это делать дороже, потому что вбелую со всеми документами.
      А жители хотят как можно дешевле и плевать что незаконно.
      Ну а правозащитники за любой кипишь ради пиара против предложений власти.

      Thumb up 0 Thumb down 5

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