Порошенко: РПЦ на Украине делать нечего

Никаких представителей «Российской православной церкви» на Украине нет, а каноническую Украинскую православную церковь поддерживают подавляющее большинство граждан этой страны, сообщили РИА Новости в Московском патриархате.

Так там прокомментировали слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что «Российской православной церкви на Украине нечего делать», и призвал ее представителей вернуться «домой, в Россию».

«На Украине нет никаких представителей «Российской православной церкви», более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту Церковь и ее предстоятеля», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инициированная киевскими властями идея создания так называемой единой украинской Церкви — «грубое и беззаконное насилие над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев, и рано или поздно суд истории даст верную оценку этой авантюре».

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук напомнил, что Русская православная церковь «родилась именно в Киеве, существует на украинской земле уже более 1030 лет, а слово Русь, от которого она получила название, первоначально обозначало территорию нынешней Киевской и прилегающих к ней областей».

«Отсюда она распространилась на множество стран, народы которых объединяет, несмотря на все сложные политические обстоятельства. За свою многовековую историю она пережила многих светских властителей, в том числе и тех, кто был настроен к ней враждебно, а иногда и вовсе хотел уничтожить. Тем не менее, вопреки всему Русская православная церковь осуществляет свою духовную спасительную миссию, а тем, кто сегодня встал в ряды ее гонителей, было бы полезно знать историю и извлекать из нее уроки», — сказал РИА Новости Якимчук.

Вопрос об автокефалии

Киевские власти добиваются от Константинопольского патриархата автокефалии для неканонической церковной структуры на Украине. В середине октября Константинополь объявил, что начинает эту процедуру. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В Киеве рассчитывают, что Константинополь выдаст томос об автокефалии еще в этом году, но получить его сможет только предстоятель «объединенной» Церкви, которого должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Дату этого мероприятия еще не назначили. Каноническая Украинская православная церковь заявила, что не будет в нем участвовать.

Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

Кроме того, общение с Константинополем разорвала и Русская зарубежная церковь.

Источник: РИА Новости