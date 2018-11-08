Чиновница «государство не просило родителей вас рожать» сбежала от следователей на Сейшелы

Оскандалившаяся и отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких срочно покинула Россию. Она улетела на Сейшельские острова. По информации уральского информагентства 66.Ru, вместе с ней в том же направлении отправился депутат областного заксобрания Александр Серебренников.

Областной парламентарий Серебренников с начала нулевых годов занимается в столице Среднего Урала гостиничным бизнесом элитного класса. Ему принадлежит бизнес-отель «Панорама». Следственный комитет России сейчас проверяет «Панораму» на предмет возможных коррупционных связей Глацких. «Будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся департамент молодежной политики Свердловской области», — сообщает управление СКР по Свердловской области.

Речь идет о возможном хищении 131 млн рублей, выделенного Глацких из бюджета области на поддержку одаренных детей. СКР получил информацию, что в элитном отеле Глацких организовала четырехсменный лагерь для детей. Лагерь проводился фондом поддержки одаренных детей «Золотое сечение». «Золотое сечение» и входящий в структуру фонда учебный центр учредило в 2017 году правительство Свердловской области. Координатором фонда губернатор Евгений Куйвашев назначил директора молодежного департамента Ольгу Глацких.

На нужды «Золотого сечения», согласно утвержденному Глацких плану, был выделен 31 млн. рублей. Еще 64,3 млн рублей пошли на оплату проживания и питания детей. Согласно плану, за 21-дневную смену на каждого подростка резервировалось более 80 тысяч рублей. Данная сумма не коррелируется с реальными потребностями отдыхающего — обычного уральского школьника. По подсчетам депутата свердловского засобрания Вячеслава Вегнера, затраты на проживание одного школьника составили куда более астрономическую цифру — около 164 000 рублей. «За эти деньги я бы детей на Мальдивы отправил или уж сразу в Гарвардский университет», — заявил Вегнер уральским СМИ.

Отдых талантливых детей в элитном отеле Глацких устраивала весной, в августе — перед окончанием летних каникул и в октябре месяце. В осеннем списке участников значится 88 фамилий. С родителями каждого участника накануне смены заключался договор, в котором отдельным пунктом прописывалось, что покидать территорию лагеря без письменного разрешения строго запрещено на весь период смены.

«Панорама» в 2018 году организовывала проживание детей, когда у владельца отеля были серьезные конфликты с деловыми партнерами. Серебренников должен своим партнерам около 300 млн. рублей, которые выплатить не в состоянии, и по этой причине собирался выходить из партнерского соглашения. Кредитор депутата — владелец первого в Екатеринбурге пятизвездочного отеля «Атриум» Владимир Титов, в конце августа заблокировал выход Серебренникова из доли, пока тот не выплатит долги. 14 сентября, накануне открытия в «Панораме» октябрьской детской смены, Титов подал иск в суд о признании Серебренникова банкротом. 26 сентября суд арестовал все имущество Серебренникова.

По информации EADaily, Александр Серебренников, депутат областного заксобрания с 2000 года, оказывал содействие политической карьере Глацких после ее ухода из большого спорта в возрасте 16 лет. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года оказалась «девочкой не из простой семьи». Ее родителям принадлежит дорожно-строительная компания «Ремстройгаз», регулярно получающая выгодные контракты на ремонт трасс в области без конкурса. В школьные годы Ольги Глацких ее отец был вице-мэром, а затем и градоначальником Лесного — «почтового ящика» ядерщиков, в 245 км от Екатеринбурга.

Членом сборной России Ольга стала в 12 лет, олимпийскую медаль выиграла в 15. Регулярно посещать школу она перестала в 7 классе, на аттестат зрелости сдавала заочно. По ее собственному признанию, большую часть свободного от тренироовок времени она проводила в кабинете у отца, и ей уже тогда понравилась работа чиновника.

Директором областного департамента Глацких стала в сентябре 2016 года. После провала на выборах в областную думу ее пригласил на встречу губернатор Куйвашев и предложил эту должность. После скандального заявления чиновницы и ее отстранения от должности в СМИ появилась аудиозапись длинного монолога о жизни уральской верхушки, который ведет женщина с голосом, похожим на голос Глацких.

Женщина сильно пьяна, много матерится. По ее словам, предложение губернатора она принимала, когда находилась в недельном запое и не знала, что делать дальше. Приступив к должности, она не могла понять, в чем заключается ее работа. «Мне 27 лет. Что такое исполнительный орган и бюджет, для чего этот орган нужен — я вообще понятия не имею! Я в этой области живу два месяца, никого не знаю!», — говорит пьяная молодая женщина с голосом титулованной гимнастки.

Первый год работы Глацких совпал с провалом программы обеспечения жильем молодых семей. Она рассорилась с депутатами заксобрания от КПРФ. «Все, что было у департамента с одаренными детьми, — профанация и прожигание бюджетных средств. Никакой конкретной работы по поиску этих ребят, по приглашению преподавателей, способных работать с такими детьми, не было. Я считаю, что около 150 миллионов просто сожгли в топке. Когда нет профессионализма, получаем то, что получаем. Плоха кадровая политика, когда люди назначаются исходя из какой-то личной приближенности», — сказал уральским СМИ депутат заксобрания Свердовской области Вячеслав Вегнер.

Источник: eadaily.com