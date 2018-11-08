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Путин отправил в отставку прокурора Новосибирской области

Кроме того, президент провел кадровые перестановки и увольнения в верхних эшелонах силовых ведомств — СКР, МВД, ФСИН.

8.11.2018 Фото: Пресс-службы прокуратуры НСО Один комментарий
 
 

Путин отправил в отставку прокурора Новосибирской области

Владимир Фалилеев

Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Указ об отставке Владимира Фалилеева подписан главой государства, 6 ноября. Кто займет место прокурора региона, пока не сообщается. Известно, что сейчас Фалилеев находится в отпуске.

Кроме того, президент отправил в отставку заместителя председателя СКР Александра Бастрыкина генерала-полковника юстиции Бориса Карнаухова, сообщает ПАСМИ.

Тем же указом глава президента назначил на должность заместителя руководителя главного следственного управления СКР — руководителя управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики генерал-майора юстиции Валерия Алышева.

Руководителем управления по расследованию важных дел СКР назначен Ростислав Рассохов (занимал этот пост с приставкой и.о.). Его заместителями стали Сергей Голкин и Анатолий Разинкин.

Управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности возглавил Денис Колесников.

Владимир Путин также сменил руководство в ряде подразделений МВД. Президент освободил от занимаемой должности начальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю Владимира Виневского.

В отставку отправлены замначальника Департамента государственной службы и кадров МВД Вадим Злобинский, замглавы МВД по Башкирии Виктор Михайлов, начальник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД Алексей Мошков, начальника Управления на транспорте МВД по ЮФО Владимир Струков.

Тем же указом Владислав Толкунов назначен начальником Управления МВД по Брянской области.

Два высокопоставленных сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний покинули свои посты. Согласно указу президента от должности начальника УФСИН по Тульской области освобожден Юрий Краснов. Также пост оставил и начальник УСБ ФСИН Олег Черсков.

Кто будет назначен на их места, пока не сообщается.

 


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