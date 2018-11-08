В избирательном биатлоне состязались в Абакане старшеклассники Бердска

2 ноября команда старшеклассников школы №10 Бердска приняла участие в 15-м республиканском слете «Мы – будущие избиратели», сообщили в пресс-центре мэрии.
Слет проходил в Абакане. Помимо команд от муниципальных образований Республики Хакасия, участие принимают школьники Алтайского и Красноярского края, Республики Тыва, Новосибирской области. Всего – 19 команд. Наш регион представляли бердские десятиклассники.
В визитках «Будем знакомы» команды представили себя. Школьники нашего региона рассказали о городе, в котором они живут, о школе, где они учатся. В эстафете «Избирательный биатлон» команды искали правильные ответы в тесте по истории развития избирательной системы России.
В конкурсе «Железная логика» школьники отгадывали зашифрованные литературные произведения, пословицы и предметы.
Также все команды приняли участие в деловой игре «Выборы Лидера Слёта». С ее помощью участники прошли все стадии избирательного процесса в день голосования: партии выдвигали своих кандидатов, изготавливали агитационные плакаты, члены избирательной комиссии должны были осуществить подсчёт голосов. Все остальные участники были избирателями, которые и выбрали Лидера Слёта.
Вся программа слета посвящена повышению правовой культуры будущих избирателей, проверке знаний по основам избирательного права и процесса.
Команду старшеклассников подготовили и сопровождают на слете педагог-организатор, председатель участковой избирательной комиссии №1332 Татьяна Подлипалина и председатель ТИК города Бердска Наталья Фокина.
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