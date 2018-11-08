Банду для нападения на «неславян» создал заключенный в колонии Новосибирска

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении банды, сообщили 7 ноября в региональном управлении СКР.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту создания банды на территории региона и совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

-В ходе следствия установлено, что с августа 2015-го по июль 2017 года, ранее неоднократно судимый 22-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии №3 ФСИН России по Новосибирской области, являясь одним из лидеров уголовно-криминальной среды, испытывающий враждебность и неприязнь к лицам неславянской внешности, отбывающим наказание в вышеуказанном исправительном учреждении, с целью усиления на них влияния и своего авторитета среди осужденных, на путь исправления не встал. Он продолжил заниматься преступной деятельностью, для чего создал устойчивую вооруженную организованную группу (банду) из числа своих знакомых, в целях нападения на вышеуказанных граждан с момента их освобождения, систематического совершения особо тяжких преступлений, направленных против жизни и здоровья последних, — рассказали подробности в СКР.

При этом, в целях обеспечения устойчивости и сплочённости создаваемой банды организатор спланировал включить в ее состав наиболее надёжных и проверенных лиц, из числа своих знакомых в количестве 5 человек возрастом от 25 до 34 лет, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме членов банды в организованных ими преступлениях принимали участие лица не входящие в состав преступной группы, но привлекавшиеся ими для совершения конкретного преступлений, таких как совершение покушений на умышленное уничтожение имущества, путем поджога, совершение покушений на похищение граждан.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм); ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение); ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (уничтожение имущества); ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение). Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе проведенных обысков были обнаружены ножи, огнестрельное оружие, патроны, маски.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, после вручения его копий обвиняемым, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.