Чудом сохранившийся фильм о советском Бердске впервые показали в музее БРЗ

С 40-минутного документального фильма «Не стареют душой» началась Ночь искусств в музее истории бердского радиозавода 4 ноября. Зрителей уникальной киноленты о ветеранах войны и труда было немного. Но пришли именно те, кому советская история Бердска действительно близка и дорога.

Фильм еще в 1985 году снял писатель-фронтовик Ефим Медведев. На кадрах те, многих из которых уже нет в живых. А там они еще полные сил в заводских цехах, на демонстрации, на субботнике, на соревнованиях. Автор передал кинопленку в бердский городской архив на хранение. И это позволило сохранить его для потомков.

Спустя 33 года фильм восстановила режиссер Татьяна Свиридова. Впервые его показали современным зрителям 9 мая 2018 года. Никогда ранее бердчане не видели «в живую» Бердск советской эпохи — только на фотографиях. Помимо главных героев фильма — ветеранов войны и труда — в кинохронику попали десятки бердчан, чьи имена не названы в закадровом тексте. Сидя в зале, они узнавали себя, своих знакомых и коллег, что трогало до слез. Аплодисменты и слова благодарности стали лучшим признанием для Татьяны Свиридовой.

— Не может быть такого, чтобы в Бердске это была единственная кинопленка. Мы стали проводить опрос, исследовательскую работу, где что-то подобное хранится. И выяснили, что в музее Бердского радиозавода есть пленки с хроникой с 1965 года. Представляете, не прошло еще 10 лет, как город переехал на новое место, а мы можем увидеть, что тогда было в городе. В течение ноября мы завершим работу на основе архива БРЗ. Правда, пленок много, пока оцифровать получилось только третью часть. Фильм планируем на 30-40 минут. И когда уже будет результат, обязательно дадим вам знать, пригласим. Думаю, в конце ноября или начале декабря мы вместе сможем увидеть фильм в Городском ДК, — рассказала Татьяна Свиридова и призвала бывших заводчан спросить у знакомы, есть ли у них, в учреждениях, где они раньше работали, в школах кинопленки, которые требуется восстановить. — Сами пленки, конечно, могут подождать. Но уходят люди, которые могут пояснить, что происходит на кадрах. А это очень важно для истории.

Для того, чтобы восстановить фильм Ефима Медведева, Татьяна с единомышленниками брали кинопроектор в историко-художественном музее Бердска. Теперь договорились со специалистами новосибирской кинокомпании, чтобы фильм получился качественным.

Обыкновенное чудо

Фильм в городском архиве Татьяна Свиридова нашла случайно. Два года назад ее творческая группа снимала сюжет для архивной службы и директор архива Людмила Ступникова предложила посмотреть и оценить ценность кинопленки.

— Одно это было для меня чудом. А Людмила Васильевна еще достает сценарий к фильму, напечатанный на машинке. Я сразу поняла, что мы можем полностью восстановить фильм. А потом нашли еще небольшую пленочку, которая оказалась звуковой дорожкой. То есть нам ничего не пришлось озвучивать. Повезло с первоисточниками, — поделилась Татьяна.

Много времени ушло на поиск кинопроектора и бабинного проигрывателя, чтобы восстановить звук. А потом просто свели картинку со звуком, чуть-чуть подкорректировав, не затрагивая смысловых моментов документального кино.

Автор, видимо, не смог на оборудовании того времени «сложить» изображение со звуком, поэтому фильм не был готов в 1985 году. Но Татьяна Свиридова благодарит судьбу, что Ефим Медведев догадался отдать свои наработки в самое надежное место — архив:

— Вероятно, у Ефима Евгеньевича не было профессиональной техники, которая позволяла бы соединить картинку со звуком, для него это, скорее всего, как для любителя было увлечение. Надо сказать ему большое спасибо за это. 33 года материалы пролежали. Это дало нам толчок, чтобы заняться дальнейшим поиском. Не может быть такого, чтобы на весь город была одна единственная пленка. Я боюсь, что люди, не понимая всей значимости, просто выбросят или сожгут кинопленку.

Как выяснилось, киноархив сохранился не только на БРЗ, но и на Бердском электромеханическом заводе. Сейчас на средства гранта горадминистрации Свиридова восстанавливает фильм о радиозаводе. А в 2019 году планирует показать кинохронику БЭМЗа — к 60-летнему юбилею завода.

— Если кто-то знает о подобных артефактах, можно приносить в городской историко-художественный музей. И дальше мы будем решать вопрос об оцифровке кадров. А процесс этот непростой и очень длительный — на первый фильм потратили два года. Когда мы делали его презентацию в мае 2018-го в кинотеатре «Орион» были очень хорошие отзывы. Для людей старшего поколения — это возможность окунуться в прошлое, а для молодых — это, на мой взгляд, возможность поменять вектор мысли. Кто знает, как кого затронут кадры кинохроники, как подействуют на поток сознания, какие струнки души затронут. Для меня это все очень дорого — как будто я семейный архив сохранила. Может, потому что родилась у в этом городе. Для меня даже не стоит вопрос: зачем это надо. Это просто нужно сделать. Для меня открылась какая-то дверца. 33 года пленки лежали, ждали нужного момента или меня. Это как найти клад, практически не прилагая усилий. Он сам открылся, — поделилась Татьяна с «Курьер. Среда. Бердск».

Я жила в то время

Ирина Полынская со слезами на глазах благодарила Татьяну Свиридову за фильм.

— Я же всех людей этих знала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Васильевна. — Первый канализационный коллектор в городе я начинала строить в 1960 году. Я была мастером на стройке. Я кок будто бы 35 лет назад вернулась.

Бердчанка уверена, что такое документальное кино, основанное на реальных событиях и судьбах реальных людей, непременно нужно восстанавливать. И для пожилых, и для молодых.

— Молодежь, может, иначе воспринимает прошлое. Многие не верят, что так было на самом деле. А ведь это наша история. История города. Наверное, такие фильмы больше нужны для старого поколения, потому что это наша жизнь. Молодые смотрят, скорее, как беллетристику. Хотя некоторые интересуются историей, встречаются с пожилыми, расспрашивают, принимают все близко к сердцу. Но такие архивы однозначно должны быть, — полагает Ирина Васильевна.

Она вспоминает, что когда начали строить канализацию, на главной улице города — ул. Ленина стояли частные дома. Улицу Суворова переплывали на плотах. В сапоги выше колен набиралась вода. Дорог не было. По ним ходили бульдозеры и экскаваторы. В то время Ирина Полынская только закончила строительный институт и строительство коллектора в Бердске было ее первым самостоятельным делом:

— Сейчас я удивляюсь, как я смогла работать мастером в 23 года. Здесь тюремный лагерь был. Приходилось работать и с тюремщиками. Правда, они краткосрочникаи были, расконвой-конвой у них был. Работали и вольнонаемные. Многие рабочие были в возрасте. И я не думала, что они будут так меня слушать. А когда закрывали наряды, я как-то разговорилась об этом с бригадиром. Говорю, не думала, что вы будете мне подчиняться, что поведение будет хорошим. А он отвечает: «Ведь зарплата в ваших руках, Поэтому как они могут иначе». Тогда народ был добросовестным. Нужно было работать во вторую смену, не отказывались. Конечно, были разные нюансы. Бывало выпьют после аванса или зарплаты, а я открываю записную книжку и все записываю. И когда надо выходить во вторую смену, открываю записную книжку и называю фамилии. И соглашаются. Тогда начальник участка все удивлялся (а участок у нас тогда был в Искитиме): как так, у других мастеров никто не соглашается во вторую смену работать, а у меня всегда люди есть. У меня свои методы работы были.

Автор видео Анастасия Солодкова



Ночь искусств в музее БРЗ

Полина привела своего 6-летнего сына Иллариона в музей истории БРЗ специально в Ночь искусств. Они решили посмотреть музейную экспозицию, узнать, чем был знаменит на весь мир Бердский радиозавод. А заодно и попытаться найти на архивных фото свою бабушку, которая много лет назад работала здесь.

Илларион с увлечением листал альбомы с фотографиями, рассматривал «древние» радиолы и проигрыватели, радиоприемники и катушечные магнитофоны. Больше всего ему понравилась переносная рация размером с чемодан с наушниками и микрофоном. Оказалось, что это тоже изделие БРЗ, но только не для широкого потребителя.

Бабушку на фотографиях Полине и Иллариону найти не удалось, но зато они увидели, как выглядел знаменитый бердский завод в период своего расцвета.

Об этом подробнее — в ближайшее время.