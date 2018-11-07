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Когда будет убираться двор по ул. Ленина, 10/2?

Когда можно увидеть дворника и техничку? За что я плачу 1500 р каждый месяц?

7.11.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:
Хочу обратиться к ООО СКС, когда будет убираться двор по ул. Ленина, 10/2? Сегодня там можно было сломать и руки и ноги. Когда можно увидеть дворника и техничку? За что я плачу 1500 р каждый месяц?


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Хочу обратиться к ООО СКС…»
    Обращайтесь! Хоть письменно, хоть устно, хоть по электронной почте…

    Чем помочь то?
    При чет тут сайт вообще?

    Thumb up 1 Thumb down 1

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