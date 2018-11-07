В рубрику «Сообщи свои новости» написалаХочу обратиться к ООО СКС, когда будет убираться двор по ул. Ленина, 10/2? Сегодня там можно было сломать и руки и ноги. Когда можно увидеть дворника и техничку? За что я плачу 1500 р каждый месяц?