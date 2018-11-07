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Спасли из снежного плена замерзших детей-туристов под Искитимом

Спасатели вывезли из предгорья 10 человек, в том числе 8 детей. В поисках помогали лесники, деревенские старосты. Добраться до палатки на Пихтовом гребне смогли через несколько часов и на вездеходе «Лось».

7.11.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
Спасли из снежного плена замерзших детей туристов под Искитимом

Детей разместили в тепле

В Искитимском районе Новосибирской области спасатели пришли на помощь туристам, среди которых восемь детей в возрасте от 14 до 17 лет, остановившимся на маршруте из-за переутомления и сложных погодных условий. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сигнал терпящие бедствие подали утром сегодня, 7 ноября.

В операции принимали участие около 30 человек, включая спасателей, сотрудников МЧС, лесников, инструкторов искитимской Станции юных туристов, старост и представителей органов местного самоуправления.

На поиски и вывоз группы туристов задействовали оперативные автомобили, в том числе высокой проходимости, снегоходы и многофункциональный вездеход «Лось». На ближайшем спортивно-развлекательном комплексе развернули штаб с медиками, для отдыха детей подготовили гостиничные номера, теплую баню и горячее питание.

Зарегистрированный в Аварийно-спасательной службе пеший туристский маршрут проходил со 2 ноября по территории Искитимского и Маслянинского районов и близился к завершению.

Однако примерно в 10 километрах от села Новососедово Искитимского района вся группа (10 человек) по решению руководителя остановилась, в предгорье разбила палатку и установила навес для укрытия от непогоды.

-Дело в том, что группа попала под сильный снег и промокла, к тому же детям сложно было передвигаться по мокрому снегу и образовавшемуся на фоне похолодания насту. С места стоянки о задержке туристов сообщил представитель искитимской районной Станции юных туристов, — рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В труднодоступном районе спасатели до места встречи с группой передвигались на автомобилях УАЗ и КамАЗ, а затем на снегоходах и вездеходе, на котором с места стоянки по бездорожью и через реку перевезли туристов.

В настоящее время туристский маршрут завершен, участники группы в полном составе возвращаются домой, состояние подростков удовлетворительное.

Спасли из снежного плена замерзших детей туристов под Искитимом

Детей сняли с предгорья

Спасли из снежного плена замерзших детей туристов под Искитимом

Технику до места ЧП везли на КамАЗе


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