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Кремль: новые санкции США незаконны

Также будут расценены и новые ограничения с американской стороны, если они последуют в ноябре.

7.11.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Кремль: новые санкции США незаконны

Дмитрий Песков

В Кремле считают санкции США в отношении России по «делу Скрипалей» незаконными, также будут расценены и новые ограничения с американской стороны, если они последуют в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — сказал Песков, комментируя заявление США о невыполнении требований Вашингтона в рамках «дела Скрипалей», передает РИА Новости.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Не законно Ваша партия удерживает власть.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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