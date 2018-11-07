Умер в запертой квартире звавший на помощь старик в Бердске

Не могли попасть в квартиру звавшего на помощь 80-летнего старика 5 ноября его соседи в многоквартирном доме в Бердске. Тогда бердчане сообщили о том, что пенсионеру требуется помощь, в единую дежурную диспетчерскую службу и скорую помощь. Кто-то позвонил дочери дедушки.

Дежурный ЕДДС передал сообщение в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске. И спасатели незамедлительно отправились на помощь.

-Когда спасатели прибыли на место, там уже находились полицейские и сотрудники «скорой». Сообщили, что дочь подъезжает к дому и у нее есть ключи от квартиры. Поэтому дверь не стали деблокировать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Когда открыли дверь в квартиру, старик был уже мертв.