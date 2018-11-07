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КП: в истории изнасилования дознователя полицейскими в Уфе якобы было три женщины

«И это, в моих представлениях, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации» — сказал адвокат одного из подозреваемых Халиков.

7.11.2018 Фото: КП-Уфа Нет комментариев
 
КП: в истории изнасилования дознователя полицейскими в Уфе якобы было три женщины

Адвокат подозреваемого в групповом изнасиловании дознавателя в Уфе: «Там было три женщины»

В Башкирии уже вторую неделю продолжают следить за историей с изнасилованной 23-летней дознавателем МВД республики. Сегодня защита одного из подозреваемых рассказала, что по их мнению в этой истории может быть не так.

— Ситуация очень неоднозначная, но раскрывать в прессе все подробности мы не будем – дело касается интимной стороны жизни, личных тайн. Пока преждевременно говорить о результате каких-то адвокатских действий или проверки, — начал представитель Эдуарда Матвеева Аслям Халиков.

Адвокат предложил разделить общую картину на две части.

— Во-первых, следует исходить из того, что у нас в стране действует презумпция невиновности. Это требование Конституции. Нынешние обвинения заслуженных работников МВД преждевременны. Во-вторых, из общих информационных источников мы видим, что было совместное употребление спиртных напитков. Не сказать, что это положительный фактор.

В КАБИНЕТЕ БЫЛИ ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Поделился с «Комсомолкой» адвокат и еще одной, совершенно новой деталью.

— Там было три женщины. И это, в моих представлениях, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации, — продолжил Халиков.

По словам представителя Матвеева, сейчас нужен тщательный анализ показаний потерпевшей, результатов судмедэкспертизы.

— Доказательства обвинения весьма неоднозначные. Сейчас я не могу раскрывать подробности. Могу как профессионал сказать, что у меня были случаи (в прошлом Халиков 25 лет проработал следователем — прим.ред), когда девушка обвиняла в изнасиловании парня. Мне хватило часа беседы с ней, чтобы бы она полностью отказалась от своих слов и сказала «я просто хотела его наказать из-за того, что любила его». У меня в практике это было. Сейчас два вида доказательств в этом случае оставляют вопросы. Сейчас назначены дополнительные экспертизы. — считает адвокат.

Однако некоторые обстоятельства вызывают у Халиков вопрос.

— Следствие в определенной степени объективно. Но заключать под стражу – преждевременно. К следователям вопросов нет. Меня тревожит накал СМИ. Он может сыграть отрицательную роль. Он действует на суд, который и так дает 99,5% обвинительных приговоров, — закончил адвокат.

ВИСКИ И ВОДКА

Напомним, что шокирующая история произошла в ночь на 30 октября. Трое высокопоставленных офицеров решили устроить вечеринку прямо на рабочем месте, в кабинете здания миграционной службы по Уфимскому району. Достали из запасников виски и водку, а для приятной компании решили позвать молоденьких коллег из соседнего отдела УВД, и даже послали за девушками служебную машину.

Вот только посидеть мирно и дружно не удалось: девушки подрались из-за приглянувшегося обеим 34-летнего начальника миграционной службы Павла Яромчука.

В результате в кабинете начальства осталась только 23-летняя Гузель, которая в какой-то момент отключилась от выпитого алкоголя, а офицеры решили воспользоваться беспомощным состоянием девушки и жестоко ее изнасиловали. Наутро Гузель набралась смелости и отправилась в следственный комитет, где написала заявление на своих мучителей.

Источник: Комсомольская правда -УФА


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