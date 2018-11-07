СК проверяет чиновницу «государство не просило родителей вас рожать» по факту траты 131 млн руб. на молодежь

7 ноября следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организована доследственная проверка по информации, выявленной в СМИ, о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи, сообщает сайт СК.

Вчера ряд средств массовой информации сообщил, что одна из структур, возглавляемая директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона. В связи с этим, в статье ставятся вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм.

Кроме того, будут проверены приведенные в статье сведения о том, что в вышеуказанном отеле проходят и прочие мероприятия Департамента. В частности, в нем в 2017 году были проведены четыре совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.

В рамках проверочных мероприятий, проведение которых поручено отделу по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области, будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся Департамент молодёжной политики Свердловской области. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Следует отметить, что в СК России с особым вниманием относятся к публикуемым в СМИ сведениям о нарушении законных прав и интересов, граждан, в том числе несовершеннолетних.

Так, следственными органами СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в апреле этого года по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по сообщению СМИ о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приёмные семьи, и о ряде иных противоправных действий указанных должностных лиц. В указанных публикациях СМИ сообщалось о неправомерных действиях сотрудников районного отдела опеки и попечительства и ГКУЗ СО «Специализированный дом ребёнка». В рамках расследования проверяется информация СМИ о требовании с кандидатов в приемные родители денежных средств за возможность усыновления ребенка. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проведены необходимые допросы и обыски, в органы полиции направлено поручение о документальной проверке движения денежных средств по счетам вышеуказанных учреждений. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует от своих подчиненных тщательно, всесторонне и объективно подходить к расследованию всех преступлений, в том числе, касающихся нарушения законных прав и интересов детей.

