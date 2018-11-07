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Восемь детей-туристов ищут в лесу в метель спасатели под Искитимом

Из-за намокшей одежды и выпавшего снега 8 подростков, ночевавших в палатке, не смогли вернуться домой. На помощь им на Пихтовый гребень отправились спасатели и медики.

7.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Восемь детей туристов ищут в лесу в метель спасатели под Искитимом

С помощью болотовоза спасатели смогли добраться до терпящих бедствие

В Искитимском районе прошла спасательная операция — выручали группу туристов, которая застряла в лесу под деревней Новососедово.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь главы Искитимского района Надежда Левина, 8 подростков и два инструктора отправились в поход 6 ноября. Они расположились на ночевку на территории Легостаевского сельсовета. Но в связи с ухудшением погодных условий не смогли вернуться.

Под мокрым снегом одежда юных туристов намокла. Поэтому им не разрешили выходить из палатки, пока не придет помощь. Взрослые немедленно сообщили о происшествии в МЧС.

-Они отправились вчера, но снег мокрый — поэтому они не смогли назад выбраться. Группа спасателей туда направилась. Детей там уже накормили. Организуют баньку, кто захочет. И по домам. Все хорошо, слава Богу, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь.

Вместе со спасателями на спецтехнике к месту происшествия на Пихтовый гребень прибыли медики. С большим трудом — добраться до места стоянки искитимских туристов оказалось непросто. За ночь в лесу выпал 70-сантиметровый слой снега. К такому юные туристы оказались не готовы — лыж у них с собой нет.

По словам Надежды Левиной, все живы и здоровы, находятся в теплой палатке.

Поход был официально запланирован и разрешен. Его проводила Станция юных туристов Искитимского района — в рамках каникулярных тренировок. Планировали одну ночевку в лесу пока не очень холодно на улице.

-Это не стихийная вылазка. Все законно, с уведомлением. В поход пошли те, кто занимается в Сютуре. Все под контролем, — подтвердила Надежда Левина обязательное взаимодействие с МЧС.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    научите этих туристов костер разводить!

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  2. Аноним

    А туристам по скольку лет? А то сейчас уже принято и 18-20 летних детьми называть. Природа это не интернет просторы,шутить не будет.

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  3. Аноним

    За неделю уже точный прогноз был на эти дни! Снег мокрый! А какой он должен быть при плюсовой температуре? Тупизм, а не туризм! :-D :-D :-D

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