Серийного насильника и убийцу женщин будут повтроно судить в Новосибирске

В Новосибирске сегодня начался повторный суд над бывшим милиционером Евгением Чуплинским, обвиняемым в убийстве 19 женщин.

Первый приговор предполагаемому серийному убийце Новосибирский облсуд вынес в марте 2018 года. Основываясь на обвинительном вердикте присяжных, которые признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения, облсуд назначил ему пожизненный срок в колонии особого режима.

Защита экс-милиционера подала апелляцию в Верховный суд России (ВС). Сам Чуплинский утверждал, что суд занял обвинительный уклон. Якобы многочисленные ходатайства стороны защиты были незаконно отвергнуты, а некоторые вовсе не рассмотрены. «При просмотре видеозаписей гособвинитель мимикой и жестами воздействовал на присяжных, а председательствующий в процессе судья не рассмотрел это как недопустимое поведение»,— говорится в одном из пунктов жалобы.

11 сентября вышестоящий суд признал вердикт жюри присяжных законным, однако отменил приговор. Как говорится в апелляционном определении ВС, на момент вынесения приговора истек 15-летний срок давности по 11 эпизодам убийств, однако в облсуде этот вопрос не обсуждался и в приговоре отражения не получил. Сегодня стороны вновь соберутся в облсуде, чтобы обсудить наказание для обвиняемого.

По материалам дела, расследованием которого занимался Следственный комитет России, на счету Евгения Чуплинского 19 убийств женщин, совершенных с 1998 по 2006 год. Экс-милиционер на своем автомобиле привозил понравившуюся ему женщину в безлюдное место и после интимной близости убивал. Затем он расчленял тело, а останки разбрасывал по обочинам загородных дорог и свалкам. Предполагаемый серийный убийца был арестован только в 2016 году, его причастность к преступлениям подтверждается, в том числе, результатами генетеческой экспертизы. Сам бывший милиционер вину не признает. Явку с повинной, которую он написал, Чуплинский считает недопустимым доказательством. Якобы на следствии к нему применялась физическая сила и шантаж, к его семье — угрозы расправы, поэтому он написал признание.

Источник: Ъ