На выборах в США демократы взяли контроль над палатой представителей

На состоявшихся в США промежуточных выборах Демократическая партия, по прогнозам, отобрала у республиканцев контроль над палатой представителей, однако в сенате Республиканской партии удалось не только сохранить контроль, но и упрочить свои позиции, отобрав места у своих конкурентов.

Традиционно на промежуточных выборах побеждает оппозиция, поскольку избиратели — осознанно или нет — стремятся уравновесить влияние правящей партии. У республиканцев был контроль над обеими палатами конгресса и Белым домом, что автоматически ставило их в невыгодную позицию.

Как рассказал РИА Новости профессор Американского университета в Вашингтоне и специалист по вопросам государственного управления Дэвид Лаблин, демократы, получив контроль над одной из двух палат конгресса США, усилят давление на президента Дональда Трампа.

Согласно опросам, приоритетными темами на выборах для американских избирателей стали иммиграция, здравоохранение и экономика.

Тут прибыло, там убыло

К настоящему моменту прогнозы отдают республиканцам минимум 53 места в сенате, что означает укрепление их позиций в верхней палате, где до этого у них было 51 кресло. Более того, республиканцы отобрали четыре места у демократов, еще по трем штатам окончательной определенности нет.

В палате представителей, наоборот, победу празднуют демократы. Согласно прогнозам, они вернули себе контроль над ней, обеспечив себе комфортное преимущество. Телеканал CNN полагает, что демократы получат 238 мест, а республиканцы — 197. Телеканал NBC считает, что демократы займут 229 мест, а их оппоненты — 206.

Прогноз основан на расчете предварительных результатов голосования, официальных данных выборов пока нет. Для контроля над палатой представителей необходимо получить как минимум 218 голосов. Этот успех станет первым для демократов с 2008 года, когда они выиграли палату, заняв 257 мест.

Поляризация усилится

По мнению Лаблина, с отходом палаты представителей к демократам поляризация в американском обществе по политическому принципу лишь усилится. «Я думаю, что разделение сохранится на очень высоком уровне, вероятно, станет еще больше. Это зависит от того, как «разыграют» тему демократы», — сказал он РИА Новости.

Эксперт полагает, что сейчас демократы будут больше заниматься надзором над политическими решениями. При этом, они не обязательно будут иметь возможность влиять на проведение политики, поскольку обычно президент имеет основной контроль не только над вооруженными силами, но и над административным аппаратом, госдепартаментом, добавил он.

Кроме того, по его словам, демократы также могут попытаться принимать популярные в обществе законы, которые не имеют шансов на прохождение сената и подпись президента Трампа. Эти инициативы, хотя и обреченные на провал, могли бы повысить популярность демократов.

О поляризации общества свидетельствовали и опросы, проводимые в ходе голосования. По данным опроса Рейтер/Ипсос Election Day, мнения избирателей США сильно расходятся в оценке работы президента страны Дональда Трампа и проводимого руководством страны курса. Так, половина проголосовавших считают, что страна находится на «неверном пути», и четверо из десяти заявили, что она направляется в «верном направлении».

«Самые» и «первые»

В новом составе конгресса США появятся две женщины-мусульманки, которые от штатов Миннесота и Детройт впервые избраны в конгресс США.

Ильхэн Омар — сомалийско-американский политик из Миннесоты — ранее победила на праймериз в одном из округов штата. Вместе со своей семьей она бежала из Сомали после начала кровопролитной гражданской войны. Четыре года они жили в лагере для беженцев в Кении перед тем, как переехать в США. История ее жизни и растущая популярность особенно привлекают внимание на фоне проводимой Трампом миграционной политики. Так, если бы Омар хотела получить статус беженца в США сегодня, то ей бы это не удалось: Сомали — одна из стран, которая сталкивается в США с жесткими иммиграционными ограничениями.

У демократки Рашид Тлаиб от штата Детройт конкурента не было. Ее родители — мигранты из Палестины. Тлаиб победила на праймериз в округах с немногочисленным мусульманским населением, имеющим право голосовать.

Источник: РИА Новости