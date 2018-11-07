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Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» запускает проект «Победители». Мы расскажем о фронтовиках Бердска. Ждем воспоминания горожан о героях, которых уже нет рядом с нами.

7.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

С каждым годом все меньше ветеранов приходит на празднование Дня Победы

Приближается 74 годовщина Победы Великой Отечественной войны. Только представьте, что это за дата для человека. Это бабушки и дедушки, в общем старики. А теперь представим тех, кто кровью и потом одержал эту Победу. И перед нами предстанут не просто старики, а долгожители. Мы не знаем, сколько их доживет до 74 победных лет, и кто сможет встретить 75-летие со дня окончания войны. Сейчас в живых осталось 30 фронтовиков.

«Курьер. Среда. Бердск» запускает проект «Победители». Цель нашего проекта — рассказать о живущих рядом с нами фронтовиках. Представить их воспоминания, поведать, как сложилась их судьба после войны, кто с ними рядом сейчас, что они думают о тех или иных событиях.

К сожалению, пообщаться с корреспондентами смогут лишь 10 из 30 участников Великой Отечественной войны. И о них мы обязательно расскажем. Первый наш герой — участник сражений за Ленинград, Белоруссию и Литву — 94-летний Виктор Сахаров.

Возможно, наш газетный проект получит продолжение, и выльется в книгу. Поэтому мы просим бердчан рассказать о своих родных-фронтовиках, погибших в о время войны или умерших в мирное время. За информацией вы можете обратиться по тел.: 3-00-10 или прийти по адресу: ул. К.Маркса, 24, офис 2.


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