Латифундисты Бердска: 1,2 гектара с лесом продается за 6 млн рублей

С 20 февраля 2018 года на сайте Юла-Юла размещено объявление о продаже земельного участка площадью в 1,2 га. Указанное контактное лицо — Михаил, выставил землю на продажу за 5 900 000 рублей. В объявлении указано, что земля, густо засаженная лесом, предназначена для населенных пунктов, а именно — для ведения садоводства.

Объявление о продаже земельного участка насторожило бердчан: почему землю, выделенную под садоводческое общество в районе бердского водозабора на Новосибирском водохранилище, продают за крупную сумму? Почему бы ее не раздать, как положено, бердским дачникам? По просьбе горожан «Курьер. Среда. Бердск» провел собственное расследование о законности продажи земли с лесом.

Расширение СНТ при помощи мэрии Бердска

В 2007 году учредители садоводческого некоммерческого товарищества «Озерный» обратились в мэрию Бердска с просьбой о предоставлении земельных участков в собственность за плату по рыночной цене. Тогдашний мэр Бердска Александр Терепа издал постановление о продаже муниципальной земли СНТ «Озерное». (Копия данного постановления предоставлена в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в ответ на официальный запрос — прим. ред.).

Спустя 4 года «Озерный» поставил два купленных земельных участка на государственный кадастровый учет. Один из них, площадью 1,2 га, члены СНТ размежевало на 31 участок.

Забегая вперед, отметим, что в декабре 2007 года земельный участок №1, выданный под расширение садоводческого некоммерческого товарищества «Озерный», решением его членов, распродали 11 бердчанам за 100 000 рублей. Этот же участок несколькими месяцами раньше «Озерный» приобрел по выкупной цене у мэрии за 179 000 рублей.

К сожалению, мэрия Бердска не смогла предоставить «Курьер. Среда. Бердск» отчет по определению рыночной стоимости неразграниченной земли, тогда еще находящейся в государственной собственности: срок архивного хранения документа истек. Истребовать копию договора купли-продажи оказалась также невозможным — у горадминистрации отсутствует соглашение об обмене информацией и взаимодействии с «Курьер. Среда. Бердск».

Однако в ходе расследования на интернет-просторах нашлись судебные документы, где фигурирует стоимость обоих земельных участков, выделенных под дачное общество «Озерный»: 30 мая 2007-го в счет оплаты стоимости земельных участков СНТ перечислило в администрацию муниципального образования Бердска 159 000 и 179 000 рублей.

Стоит отметить, что на публичной кадастровой карте Росреестра один из земельных участков площадью 1,3 га, (участок № 1 — прим. ред.) до сих пор числится как для расширения садоводческого некоммерческого товарищества «Озерный», и отнесен к категории земель поселений для садоводства и огородничества. Однако на публичной карте некоторые участки отнесены к садовому обществу «Озерному», другие — к городским лесам.

По информации федеральной налоговой службы Новосибирской области, деятельность садоводческого некоммерческого товарищества «Озерный» прекращена в декабре 2013 года. Двумя годами ранее СНТ признано банкротом по решению арбитражного суда Новосибирской области.

Расплата за долги

1 ноября 2003 года о совместной деятельности по строительству дачных домов на территории СНТ «Озерного» его председатель Александр Любавин и Равиль Мусин заключили договор о сотрудничестве. «Озерный» написал Мусину расписку о том, что на строительство бань и домов принял от него деньги — 2 466 548 рублей.

В 20010-м Мусин обратился с заявлением в полицию в отношении «Озерного». Следователь следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ при ГУВД по Новосибирской области по факту незаконного предпринимательства в отношении «Озерного» возбудил уголовное дело. Мусин доказал в суде, что деньги и проценты за их пользование, данные на строительство бань и домов он от Любавина не получил.

Чуть позже ООО «Сибирская грузовая компания» на основании договора уступки прав от 13 марта 2009 года, заключенного между фирмой и Мусиным, приобрело право требования к СНТ «Озерному» по взысканию суммы займа в размере 2 466 548 рублей и процентов.

В сентябре 2010-го «Сибирская грузовая компания» в качестве конкурсного кредитора обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании СНТ «Озерный» банкротом. Общая сумма задолженности составила 4 194 337 рублей. Из них основной долг — 2 466 548 рублей, остальная сумма — это проценты и пени. Годом ранее арбитражный суд удовлетворил исковые требования ООО «Сибирской грузовой компании» к СНТ «Озерному».

13 декабря 2010 года в арбитражный суд Новосибирской области обратился Михаил Мурашов с заявлением о включении в реестр требований к СНТ «Озерный» по возврату займа с процентами в размере 6 250 250 рублей. Сегодня Мурашов является учредителем МСК «Доступное жилье», а его соучредитель — Александр Любавин. Тот самый, который и основал СНТ «Озерный».

В связи с этим в 2012 году конкурсный управляющий СНТ «Озерный» Игорь Сидоров снова обратился в областной арбитраж с заявлением о признании недействительным договора от 25 декабря 2007 года купли-продажи земельного участка №1 площадью 1,3 га, заключенного между СНТ и Юрием Лаврушиным, действующим по доверенностям от Татьяны Кузьминой, Алексея Худякова, Валерии Худяковой, Георгия Любавина, Ольги Завриной, Ольги и Ивана Архиповых, Дмитрия Осоргина, Светланы Черноносовой, Анастасии Евсюковой и Александра Любавина и о применении последствий недействительности сделки.

По его мнению, сделка купли-продажи имела признаки заинтересованности и безвозмездности, совершена по заниженной цене, не соответствующей рыночным условиям совершения аналогичных сделок анализируемого периода, и повлекла причинение имущественного вреда кредиторам и должнику. В итоге суд признал 11 сделок недействительными.

Кроме того, в ходе расследования история банкротства СНТ «Озерный» обрастала новыми подробностями. Выяснилось, что на землю с лесом имели виды многие. Так, за день до вступления в законную силу решения суда по иску о признании долга в 4 000 0000 рублей в отношении СНТ, «Озерный» начал распродавать все земельные участки, в том числе и лес площадью 1,2 га.

3 июня 2009 года бердским отделением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области были совершены действия по регистрации перехода права собственности на земельный участок №2 площадью 1,2 га от садоводческого некоммерческого товарищества «Озерный» к Олегу Кращуку — нынешнему управляющему Новым поселком. Однако суд признал и эту сделку недействительный — сутками ранее на землю был наложен арест.

Спустя время, «Озерный» не погасил задолженность и суд сделал вывод, что у него есть признаки банкротства. В период конкурсного производства конкурсный управляющий провел инвентаризацию и оценку имущества должника. Общая сумма требований третьей очереди составила 4 194 337 рублей 84 копейки. Первая и вторая очереди отсутствовали.

1 446 959 рублей 89 копеек должник выплатил пропорционально суммам требований. А включенное в конкурсную массу имущество — 31 земельный участок — реализованы. Вырученная сумма от продажи земельных участков составила 2 625 000 рублей. 23 июня 2013 расчетный счет садового некоммерческого товарищества «Озерный» был закрыт.

Удивительно то, что все индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, фигурирующие в деле о банкротстве «Озерного», прекратили свое существование в 2012-2014 годах. К тому же, сегодня не сложно отследить связь всех компаний, фигурирующих в деле. Имена, фамилии учредителей компаний так или иначе перекликаются между собой, появляются в разных компаниях представляющих иски по возврату долгов к «Озерному».

К тому же, тот самый спонсор строительства домов и бань в «Озерном» Равиль Мусин с 2017 года является членом садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Приозерный».

Прокурор Бердска Роман Сивак и депутат горсовета Елена Белова в комментариях «Курьер. Среда. Бердск» отметили, что банкротство «Озерного» — это единичный случай. Все земли в бердских дачных обществах используются по назначению, раздаются для ведения садоводства и огородничества. Непонятно одно — зачем было применять такую сложную и затратную схему банкротства, выводить землю в собственность других людей. Или это некий способ избежать уплаты налогов, затрат на межевание земель и предоставление земли для нужд дачников?

Как ходила по рукам бердская земля

После долгой процедуры банкротства СНТ «Озерного», земельные участки, выданные на расширение товарищества, выставили на продажу. Деньги, полученные от их реализации, должны были пойти на погашение долгов. Победителем аукциона и счастливым владельцем 1,2 га земли стал некий Виктор Супрунов. В 2014 году он зарегистрировал право собственности на землю. Спустя еще два года он землю продал — собственниками земли стали трое бердчан, которые сегодня являются членами садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Приозерный».

В мае 2018 года произошли изменения среди собственников: теперь бывшая государственная земля принадлежит на 2/3 одному человеку — Виктору Дроздецкому. Он же и является председателем элитного «Приозерного», который образовался в 2007 году. Как раз тогда, когда муниципалитет выделил земли для расширения «Озерного». Стоит отметить, что «покупатель» и «продавец» земельного участка — учредители одной фирмы. Это наталкивается на размышления о том, что земля вполне законным способом была выведена и передана из одного дачного общества в другое.

Нам можно только предполагать об истинных целях банкротства «Озерного», так как он и «Приозерный» в недалеком прошлом между собой судились. «Озерный» пытался изъять у нового дачного общества имущество, принадлежащее «Озерному» до процедуры банкротства и ликвидации СНТ. А именно — дом, гараж, скважина и некоторые коммуникации.

Сегодня СНТ СН «Приозерному»принадлежат 12 земельных участков, которые его и образуют. На кадастровой публичной карте видно, что один участок, расположенный в границах «Приозерного» числится за СНТ «Озерным». На них уже возведены элитные коттеджи. В общество попасть практически невозможно. Зато из одного из дворов коттеджа «Приозерного» можно выйти на земельный участок обанкротившегося «Озерного» — участки соединены забором.

К слову, на рекламном сайте «Недвижимость Бердска» появилось обновленное объявление о продаже земельного участка в 15 соток на территории СНТ «Озерный» за 4 700 000 рублей. Дачу собственник продает с 2015 года. В личной беседе продавец пояснил, что недостроенная дача, гараж на две машины и баня находятся вблизи «Приозерного».

Землю продаете?

Тишь да гладь — первое, что приходит в голову, когда стоишь в лесу между сосен и берез недалеко от берега Обского моря в районе бердского водозабора. Именно это чувство я испытала, находясь в лесу на том самом участке, который продается почти за 6 млн рублей. На кадастровой карте границы земельных участков очерчены четко, а вот в реальности там один сплошной лес.

Яркая табличка на заборе одного из участков (выделен для расширения СНТ «Озерного» №1) предупреждает — территория относится к садоводческому обществу «Озерному» и охраняется злыми собаками. За забором сквозь березы и сосны проглядывается недостроенный двухэтажный дом. Однако на участке никого не оказалось.

Итак, у земельного участка площадью 1,2 га было много кадастровых номеров и потенциальных владельцев. Теперь земля находится в руках СНТ СН «Приозерного», а именно Виктора Дроздецкого и Евгения Абрамова. Хоть, по сведениям налоговой службы, на сегодняшний день нет долгов по уплате земельных налогов.

В телефонной беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» Дроздецкий заверил, что ни СНТ СН «Приозерный», ни он лично земельные участки не продают. Рекламу на сайте Юла- Юла он назвал ложной, объяснив это тем, что фиктивные лица так пытаются продать чужие земельные участки.

А вот потенциальному покупателю двумя месяцами ранее Дроздецкий сообщил, что он рассматривает предложения покупателей, которые есть.

— Там есть определенные нюансы: на участке никто ничего не делал. Это просто земельный участок, который можно планировать под какое-то количество участков и строительство. Никто ничего не оформлял. Чтобы получить разрешение на строительство, нужно подвести воду, электроэнергию и прочее. Этот участок имеет назначение СНТ, у нас есть рядом уже освоенное общество, где 12 участков с построенными домами, зарегистрированными и полностью оформленными, с адресами. Это участок СНТ СН «Приозерный», — рассказал продавец земельного участка.

Виктор Дроздецкий обмолвился, что продаваемый участок принадлежит физлицам, но он расположен не в единых границах СНТ «Приозерный», в котором сейчас оформлены дома. Дроздецкий прервал беседу, после вопросов о существующих обременениях на земельном участке.

Истину о событиях 10-летней давности и почему садовое общество так и не развилось, мог рассказать только тот, кто ее основал — Александр Любавин. Однако найти его оказалось не просто — телефоны отключены. «Курьер. Среда. Бердск» готов выслушать версию Александра Любавина, если он готов ее поведать.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» откликнулась на просьбу бердчан и начала расследование по одной простой причине — земельный участок, проданный за копейки под садовое товарищество, сегодня продается почти за 6 млн рублей. Жители Бердска считают, что это несправедливо — у многих нет возможности выезжать на отдых за границу, а вот сменить обстановку и провести время на даче, копаясь в огороде, желают многие. Для многих остается загадкой — почему два больших земельных участка, выданных под развитие садоводства и огородничества стоят без дела.

Сегодня на территории Бердска во владении садоводов находятся порядка 10 000 земельных участков. Почему бы это число не пополнить на, скажем, еще 12 участков, размежевав землю, изначально выданную под садоводство, и продать людям, которые готовы ею заниматься?

Старший помощник прокурора Бердска Юлия Золотарёва рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что отнять землю у ее собственника практически невозможно. Для этого необходимы веские причины, да и процесс может длится годами.

С 2013 года была введена система кадастрового учета, который осуществляется в отношении каждого объекта недвижимости, расположенного на территории РФ. Процедура кадастрового учета осуществляется службой Росреестра в отношении новых и существующих объектов – участком земли, зданий, жилых помещений.

По итогам кадастрового учета сведения о недвижимости вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. До 2017 года такие данные хранились в едином госреестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сведения ЕГРН являются общедоступными: любое заинтересованное лицо может получить основные сведения по каждому объекту недвижимости через запрос или посмотреть на публичной кадастровой карте, где находится любой земельный участок.

Как сообщили в мэрии Бердска, в 2014 году ЗАО «Сибгипролес» подготовил материалы лесоустройства города. На основании приказа федерального агентства лесного хозяйства от 9 марта 2016 года границы муниципального лесничества Новосибирской области установлены в 2016 году.

Время, когда бердские земли могли уйти в частные руки закончилось. Сегодня мы можем лишь наблюдать, как собственники некогда государственных земель выставляют их на продажу за большие деньги.

Справка

Под садоводческим товариществом понимается некоммерческая организация, участниками которой являются граждане, объединившиеся в добровольном порядке для взаимодействия по вопросам садоразведения и содержания огородов. СНТ не предусматривает извлечение какого-либо дохода от своего функционирования, кроме того, который поступает от садоводческой деятельности.

Товариществами разрабатываются и принимаются собственные уставы, согласно которым они действуют. Законодатель обязывает к оплате налога, который рассчитывается с учетом общей площади СНТ, не включая имущество, являющееся личной собственностью конкретного участника товарищества. Мероприятия по снабжению электроэнергией, газом, установке водопроводов, телефонов и прочих коммуникаций, происходят только на добровольной основе.