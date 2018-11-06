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Мороз за ночь превратит в каток дороги Бердска

МЧС предупреждает о сложных погодных условиях: на смену оттепели идут похолодание и порывистый ветер.

6.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Мороз за ночь превратит в каток дороги Бердска

Каша на дорогах превратиться в лед

МЧС предупреждает о сложных погодных условиях в Новосибирской области и призывает население соблюдать правила безопасности на дорогах и в быту. Спасатели также рекомендуют отказаться от плавания на маломерных судах.

К утру 7 ноября в Новосибирской области ожидается похолодание до минус 5-10 градусов, в отдельных районах снег, мокрый снег, при прояснениях измороси и туманы, на дорогах местами снежные заносы и гололедица, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Жителем необходимо быть осторожными — во дворах, на тротуарах и дорогах может быть очень скользко. Кроме того, усиление ветра повышает вероятность аварийных ситуаций: не исключено падение веток деревьев под налипшим снегом и обрывы линий связи и электропередач.

Для автомобилистов возможны затруднения на дорогах – осадки могут негативно повлиять на видимость и сцепление с дорогой. Водителям, отправляющимся в длительные поездки, нужно понимать, что на дорогах местного значения или загородных трассах гололедица и снежные заносы могут быть значительно сильнее, чем в населенных пунктах. Заложите в машину минимальные средства спасения: лопату, буксирный трос, аптечку, мобильный телефон должен быть заряженным. И не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям.

Вечером 6 ноября дороги Бердска покрыты снежным месивом. Не все из них успели очистить коммунальщики. К утру среды, 7 ноября, проезжая часть и тротуары могут превратиться в опасный каток.

101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов). 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Телефон оперативного дежурного по городу в Бердске — 2-18-18.


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(1) Комментарий

  1. Яна

    Ленина, 32.
    Вот когда надо поменять в очередной раз асфальт на ул. Первомайская — спец.службы готовы и ночью работать, что и происходило.
    А что мешает пустить уборочную технику вечером? Время 20.26, люди еще не спят и будут благодарны, когда утром смогут хоть как-то идти пешком, а не падать и ломать различные части тела. И не только свои.

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