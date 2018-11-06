Мороз за ночь превратит в каток дороги Бердска

МЧС предупреждает о сложных погодных условиях в Новосибирской области и призывает население соблюдать правила безопасности на дорогах и в быту. Спасатели также рекомендуют отказаться от плавания на маломерных судах.

К утру 7 ноября в Новосибирской области ожидается похолодание до минус 5-10 градусов, в отдельных районах снег, мокрый снег, при прояснениях измороси и туманы, на дорогах местами снежные заносы и гололедица, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Жителем необходимо быть осторожными — во дворах, на тротуарах и дорогах может быть очень скользко. Кроме того, усиление ветра повышает вероятность аварийных ситуаций: не исключено падение веток деревьев под налипшим снегом и обрывы линий связи и электропередач.

Для автомобилистов возможны затруднения на дорогах – осадки могут негативно повлиять на видимость и сцепление с дорогой. Водителям, отправляющимся в длительные поездки, нужно понимать, что на дорогах местного значения или загородных трассах гололедица и снежные заносы могут быть значительно сильнее, чем в населенных пунктах. Заложите в машину минимальные средства спасения: лопату, буксирный трос, аптечку, мобильный телефон должен быть заряженным. И не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям.

Вечером 6 ноября дороги Бердска покрыты снежным месивом. Не все из них успели очистить коммунальщики. К утру среды, 7 ноября, проезжая часть и тротуары могут превратиться в опасный каток.

101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов). 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Телефон оперативного дежурного по городу в Бердске — 2-18-18.