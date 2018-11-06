За разбалансировку системы отопления в нескольких многоэтажках накажут УК в Бердске

В нескольких домах в Северном микрорайоне 6 ноября на два часа отключали отопление
Разбалансировка системы на ЦТП-22 привела к отключению отопления в микрорайоне Северном Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отопление отключали 6 ноября примерно на два часа в связи с регулированием гидравлического режима системы отопления. КБУ предупреждал: возможно снижение параметров температуры отопления у потребителей.
Начальник КБУ Владимир Воспанчук сообщил на совещании чиновников 6 ноября:
— Разбалансирована система. Видимо, кто-то опять «игрался» с пропускной способностью, поэтому восстанавливаем гидравлический режим на ЦТП.
Мэра Бердска Евгения Шестернина заинтересовало, можно ли определить, кто именно это сделал. Воспанчук пояснил, что как раз они этим и занимаются.
Мэр поручил выяснить, какая УК своими действиями привела систему к разбалансировке.
— Более того, у нас есть мера административного воздействия. Люди недопонимают, что если мы находимся в городской среде, то отдельно стоящий дом не сделаешь. Как только начинают крутить на этом доме, идет разбалансировка всех соседних домов. Идут низкие температуры, и люди, которые занимаются этим делом, не понимают опасности этих событий. Чтобы было им понятно, максимально ускорьте процесс обнаружения, в каком доме это сделано, и будем с этой управляющей компанией разбираться, — подчеркнул Евгений Шестернин.
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«Разбалансирована система. Видимо, кто-то опять «игрался» с пропускной способностью, поэтому восстанавливаем гидравлический режим на ЦТП.
Лапша на уши…
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Конечно, откровенная чушь, которую несет Воспанчук.
Система автоматического регулирования отопления, за которую все агитируют, на которую государство выделяет большие деньги — не разбалансирует ничего Воспанчуку?
Которую с гордостью (кстати, на Северном мкр) показывали Травникову весной?
Человека (Воспанчука) нужно срочно снимать с должности и назначать руководителя с профильным образованием и опытом.
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Топите нормально, тогда и разбалансировки не будет, а так сами вынуждает людей, каждый выживает как может. Сейчас опять всю зиму уже третью подряд, выше +20в квартирах и мечтать не приходится. Достало это КБУ и ТГК-1 заодно со своим отоплением» по температурному графику»… Когда на улице +15и в квартирах в обморок от жары можно упасть, что то вы на температурный графики внимания не обращаете, а как только зима наступает, так сразу в квартирах еле живые батареи, да и жильцы не лучше, ходим как капусты дома и электроэнергиб нажигаем!
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