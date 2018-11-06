За разбалансировку системы отопления в нескольких многоэтажках накажут УК в Бердске

Разбалансировка системы на ЦТП-22 привела к отключению отопления в микрорайоне Северном Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отопление отключали 6 ноября примерно на два часа в связи с регулированием гидравлического режима системы отопления. КБУ предупреждал: возможно снижение параметров температуры отопления у потребителей.

Начальник КБУ Владимир Воспанчук сообщил на совещании чиновников 6 ноября:

— Разбалансирована система. Видимо, кто-то опять «игрался» с пропускной способностью, поэтому восстанавливаем гидравлический режим на ЦТП.

Мэра Бердска Евгения Шестернина заинтересовало, можно ли определить, кто именно это сделал. Воспанчук пояснил, что как раз они этим и занимаются.

Мэр поручил выяснить, какая УК своими действиями привела систему к разбалансировке.

— Более того, у нас есть мера административного воздействия. Люди недопонимают, что если мы находимся в городской среде, то отдельно стоящий дом не сделаешь. Как только начинают крутить на этом доме, идет разбалансировка всех соседних домов. Идут низкие температуры, и люди, которые занимаются этим делом, не понимают опасности этих событий. Чтобы было им понятно, максимально ускорьте процесс обнаружения, в каком доме это сделано, и будем с этой управляющей компанией разбираться, — подчеркнул Евгений Шестернин.