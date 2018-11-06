Когда нужна психологическая помощь

В отличие от психотерапевтов психологи работают с психически здоровыми людьми. При этом необходимо понимать, что помощь специалиста может понадобиться каждому человеку в сложных жизненных ситуациях. Но с другой стороны не следует думать, что после первого посещение специалиста можно рассчитывать на какой-то рецепт счастья. Цель опытного психолога заключается в том, он проанализировать ситуацию и предложит несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Психологическая помощь по своей сути является лечением души. Именно поэтому для профессионального психолога нет жизненных проблем, которые бы он не помог бы решить.

Наиболее распространённые ситуации

Задуматься о посещении психолога нужно, прежде всего, в тех случаях, когда жизнь окрашивается в серые тона и ничего не приносит радости и удовлетворения. Депрессивное состояние очень опасно для здоровья, ведь у человека, который находится в постоянно подавленном состоянии, происходит разбалансировка в работе всех органов и систем жизнедеятельности. Это грозит непредсказуемыми последствиями.

Советы психолога могут понадобиться в том случае, когда трудно справляться с ежедневной рутиной. Это обычно выражается в том, что приходится постоянно заставлять себя что-то делать, так как всегда присутствует желание оставить все дела на потом. При этом в жизни ничего не появляется нового. На фоне этого практически никогда не удается довести начатое до конца. Кроме этого обязательно нужно обращаться за психологической помощью при отсутствии желания общаться с другими людьми. Доказано, что длительное одиночество может вызвать нарушения психики.

Психолог может помочь также в следующих ситуациях, а именно поможет:

Избавиться от чувства вины, одиночества, страха, стыда за какие-либо ранее совершенные поступки.

Преодолеть сложные психологические травмы, связанные с потерей близких людей

Важно понимать, что количество сеансов у психолога может быть разным. Некоторым людям удается разрешить сложившуюся ситуацию в течение одного визита, другим понадобиться посещать специалиста несколько раз. Все зависит от индивидуальных особенностей человека и сложности возникшей ситуации.