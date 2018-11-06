Создание нового ВЛКСМ поддерживают 70% россиян

Россияне знают о существовании комсомола и положительно оценивают его деятельность. Большинство респондентов считают, что в современной России нужна молодежная организация, похожая на комсомол. Такие данные приводит ВЦИОМ в опросе, посвященном 100-летию ВЛКСМ.
Результаты исследования показывают высокий уровень информированности населения о существовании ВЛКСМ — 95%. При этом хорошо знают о комсомольской организации респонденты старше 45 лет (96%-97%). В то же время молодежь до 24 лет (65%) что-то слышала о комсомоле, но не в курсе подробностей.
В целом положительно относятся к деятельности комсомола 75% россиян. Такого мнения, прежде всего, придерживаются люди старшего возраста 45-59 лет. При этом среди молодых людей 18-24 лет какой-то преобладающей позиции по отношению к комсомолу нет: 37% относятся скорее положительно, 38% безразлично, 22% затрудняются ответить.
Социологи отмечают, что подавляющее большинство россиян (88%) убеждено в том, что молодежь нужно вовлекать в политическую и общественную жизнь страны. Кроме того, 80% респондентов считают, что России сегодня нужна организация, подобная комсомолу. Твердую убежденность в этом вопросе высказали 34% респондента, 46% ответили, что такая организация «скорее нужна». Противоположного мнения придерживаются 17% ответивших.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что, по мнению россиян, главная заслуга советского комсомола, — это приобщение молодежи к политическим и общественным делам. «Это признается важным и нужным и сегодня тоже», — поясняет он. По его словам, комсомол, как и многие институты советской эпохи, кажется современному российскому обществу организацией полезной и положительной. «Большинство тех, кто в нем когда-то состоял, не возражали бы против его восстановления в сегодняшних условиях.
Аналогичного мнения, пусть менее выраженно, придерживаются и молодые россияне, кто по возрасту в комсомоле побывать не успел», — уточняет социолог.
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Комсомольцы добровольцы будут бесплатно ишачить на заводе фрезеровщиками у дяди который оттяпал завод в период распада СССР ?
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ВЕДРО — всероссийския «единоросская » организация ?
Вон уже и функции придумали — шерстить в интернете.
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Близок локоточек то!!!!Система придуманная большевиками,не ломала психику,и не делала человека рабом…НО воспитывала с малых лет любовь к Родине,волю,патриотизм,ответственность перед обществом,и много еще хороших человеческих качеств…Чуть чуть не дотянули,а так бы у нас свершилось «экономическое чудо»,да и не только экономическое…
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И никакие «голубые галстуки»никогда не станут Зоей Космодемьянской и Володей Дубининым!!!
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Одно радует,небольшой процент мальчишек(не сломаных компьютерной зависимостью и «солями»)снова хотят служить в армии,не прячась за спины,на них и надежда!!!
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