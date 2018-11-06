Выводить во дворы технику и дворников на уборку мокрого снега до 8 утра поручил мэр Бердска

По девизом «уборка снега» прошло 6 ноября совещание чиновников в Бердске. Ведь именно этому вопросу было уделено особое внимание.

В первый выходной день месяца, 3 ноября, начался обильный снегопад. Глава Бердска Евгений Шестернин принял решение вывести все дорожные службы и управляющие компании на расчистку дорог, внутриквартальных проездов и придомовых территорий.

— До обеда 3 ноября удалось объехать практически все районы Бердска. На всех магистральных улицах работали сотрудники Центра муниципальных услуг, которые после снегоуборочных машин вручную расчищали территории, прилегающие к пешеходным переходам. Внутриквартальные проезды Микрорайона в основном были все прочищены. Дворники УК «Сибирский стандарт» работали на придомовых территориях. Территория Северного микрорайона, к сожалению, осталась нетронутой, также, как и часть центра города. Вышли на работу практически все дворники УК «Вымпел» Это было видно в ходе объезда дворов, — доложила на аппаратном совещании дежурная по городу 3 ноября начальник отдела документационного обеспечения и контроля мэрии Елена Данилова.

На следующий день дежурная по городу начальник отдела муниципальной службы и кадров Евгения Лыкова взяла на контроль вопрос по посыпке территорий возле жилых домов песко-соляной смесью. Она осмотрела дворы в Микрорайоне, микрорайоне Молодежном и центре города. И отметила на совещании дворников УК «Сибирский стандарт».

По информации ЦМУ, 5 ноября на дорогах работало 12 единиц техники, проводилась посыпка песко-соляной, рабочие вручную очищали тротуары, пешеходные переходы и остановки, отметила на совещании чиновников дежурившая 5 ноября замначальника юротдела Наталья Гончарова.

— Были проверены основные центральные магистрали: ул. Ленина, Лелюха, Лунная, Черемушная, Свердлова, Островского, Кирова, Комсомольская, — рассказала Наталья Гончарова.

Евгений Шестернин поручил начальнику УЖКХ Максиму Совбанову поработать с УК и получить информацию о графике работы дворников.

-Дворники не должны выходить на работу в 8.00, — подчеркнул мэр.

Вторым замечанием мэра стали «брустверы» на въездной территории во дворы. Он посчитал, что их должны убирать городские службы, даже при условии, что заходят на придомовую территорию.

Третий момент, который отметил Шестернин: парковочные карманы остановки нужно убирать техникой. Вручную это долго и трудоемко.

Мэр поручил обратить внимание на подходы к объектам социального назначения на предмет антигололедных мероприятий.

-Зима нам никаких сюрпризов не устроила. К этой ситуации готовились. Запас песко-соляной смеси имеется. Все мероприятия, связанные с противогололедными явлениями проводятся. Сейчас температура плюсовая, поэтому местами будет проводиться откачка воды, чтобы не попасть в гололед — ждем понижение температуры, — сообщил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

По словам Максима Флюровича, большую лужу откачают в микрорайоне Молодежном.

Мэр поручил замначальника отдела энергетики и ЖКХ Наталье Басалаевой собрать информацию по количеству техники для уборки снега на придомовых территориях в УК.

-Утренний объезд показал: обходимся силами дворников. Не справятся дворники. К вечеру идет понижение температуры. Если мы сейчас эту шугу не уберем, будет очень плохо. Особенно — выход из подъездов и тропы, по которым народ ходит. Эти места должны быть зачищены, — акцентировал Евгений Анатольевич.