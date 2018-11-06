Чиновницу «государство не просило родителей рожать вас» почти уволили

После высказывания Ольги Глацких о том, что государство молодым людям «ничего не должно», проводится служебная проверка.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во вторник отстранена от должности на время проведения служебной проверки после высказывания о том, что государство молодым людям «ничего не должно».

Ранее на видеохостинге YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать».



«Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», — говорится в сообщении. В департаменте добавили, что поводом к проведению проверки послужило заявление Глацких, сделанное в Кировграде на круглом столе, посвященном реализации молодежных проектов.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — приводит департамент слова Куйвашева.

Глацких после появления видеозаписи извинилась за свое высказывание, отметив, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство». Слова, по мнению чиновницы, были вырваны из контекста. Губернатор после публикации видео отметил, что запросит полную видеозапись выступления, чтобы «спокойно разобраться и сделать выводы».

Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимала пост руководителя департамента молодежной политики в администрации Свердловской области.

Источник: ТАСС