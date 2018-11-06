Мэр Бердска: Остановки — одни не дочистили, другие не доехали

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Да сейчас везде лужи, у нас на работе трактор почистил с утра, время — 16.00 тоже самое, что и с утра было…. только воды больше … месиво из снега с водой…. а снег продолжает падать…. И тоже ездят машины…
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Жалоб от перевозчика…
Так идут-то люди по снежной каше. У них ноги мокрые. От них и жалобы.
А вообще маршрутки-автобусы и в хорошую погоду на 5-10 метров к платформе не подъезжают.
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