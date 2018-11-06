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Мэр Бердска: Остановки — одни не дочистили, другие не доехали

Общественный транспорт не подъезжает к краю остановочной платформы, и пассажирам приходится идти по лужам.

6.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда Бердск 2 коммент.
 
Мэр Бердска: Остановки одни не дочистили, другие не доехали

Общественный транспорт должен останавливаться у края остановочной платформы, чтобы именно с нее пассажиры входили в салон

Плохо очищают от снега остановочные платформы в Бердске. Исправить ситуацию поручил подчиненным мэр Евгений Шестернин.

— Остановочные площадки не зачищены. И вторая проблема. Я обратил внимание, что водители маршруток и автобусов близко не подъезжают к остановке. Пассажирам приходится идти к транспорту по воде и снегу. Одни не дочистили, другие не доехали, — возмущался Евгений Шестернин.

По словам замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгении Павловской, жалоб от перевозчиков не поступало. Мэр парировал: не нужно ждать жалоб, подразделение отвечает за пассажирские перевозки в городе, поэтому ему необходимо гарантировать безопасность и комфорт.

— За комфорт я сегодня делаю замечание, потому что уборка парковочных карманов прошла некачественно, — отметил Евгений Анатольевич.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Да сейчас везде лужи, у нас на работе трактор почистил с утра, время — 16.00 тоже самое, что и с утра было…. только воды больше … месиво из снега с водой…. а снег продолжает падать…. И тоже ездят машины…

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  2. Зима

    Жалоб от перевозчика…
    Так идут-то люди по снежной каше. У них ноги мокрые. От них и жалобы.
    А вообще маршрутки-автобусы и в хорошую погоду на 5-10 метров к платформе не подъезжают.

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