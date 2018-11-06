Мэр Бердска: Остановки — одни не дочистили, другие не доехали

Плохо очищают от снега остановочные платформы в Бердске. Исправить ситуацию поручил подчиненным мэр Евгений Шестернин.

— Остановочные площадки не зачищены. И вторая проблема. Я обратил внимание, что водители маршруток и автобусов близко не подъезжают к остановке. Пассажирам приходится идти к транспорту по воде и снегу. Одни не дочистили, другие не доехали, — возмущался Евгений Шестернин.

По словам замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгении Павловской, жалоб от перевозчиков не поступало. Мэр парировал: не нужно ждать жалоб, подразделение отвечает за пассажирские перевозки в городе, поэтому ему необходимо гарантировать безопасность и комфорт.

— За комфорт я сегодня делаю замечание, потому что уборка парковочных карманов прошла некачественно, — отметил Евгений Анатольевич.