КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к. Квартиру на ул. Попова 35
продам 2-ю квартиру
Продам 3-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
Продам 1 комнатную квартиру
Продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На митинг в честь Октябрьской революции выйдут коммунисты Бердска

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Опасаются санкций США большинство компаний России

Бензин поднимется в цене не более 1,7% в январе 2019 года

Мэр Бердска: Остановки — одни не дочистили, другие не доехали

США ввели санкции на свыше 700 физлиц и компаний Ирана

Мы биомасса: Шнур по мотивам «государство вам ничего не должно» написал стих

Резко похолодает вечером 6 ноября в Бердске

Арестовали Mercedes-Benz Viano за коммунальные долги в 1,5 млн рублей в Новосибирске

Нападение на Белоруссию Россия воспримет как агрессию против себя

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Почему так трудно записать малыша на прием к хирургу?

У нас операция в начале декабря, но на прием к хирургу за направлением на госпитализацию и направлением на анализы записать нельзя, стойте в живой очереди.

6.11.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений:
Почему так трудно записать малыша на прием к хирургу. У нас операция в начале декабря, но на прием к хирургу за направлением на госпитализацию и направлением на анализы записать нельзя, стойте в живой очереди. При этом если ребенок поймает инфекцию (а в очереди это очень вероятно), то операция сорвется. Как же быть?


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Чиновницу «государство не просило родителей рожать вас» почти уволили Сгорела баня в элитном посёлке под Бердском На митинг в честь Октябрьской революции выйдут коммунисты Бердска

(2) Комментариев

  1. Милена

    Евгений, вы можите взять направление на анализы у педиатра, а за направлением на госпитализацию прийти без ребёнка. Чтобы выписать направление, ребёнок не нужен, раз операция плановая, врач и так в курсе.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. аноним

    Ну вам же барышня с Урала уже ответила.. Или это не вам…

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика