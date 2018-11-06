Почему так трудно записать малыша на прием к хирургу?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПочему так трудно записать малыша на прием к хирургу. У нас операция в начале декабря, но на прием к хирургу за направлением на госпитализацию и направлением на анализы записать нельзя, стойте в живой очереди. При этом если ребенок поймает инфекцию (а в очереди это очень вероятно), то операция сорвется. Как же быть?