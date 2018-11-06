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Мы биомасса: Шнур по мотивам «государство вам ничего не должно» написал стих

Лидер «Ленинграда» поблагодарил Глацких «за прямоту», а ее саму назвал «вещей Ольгой».

6.11.2018 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Мы биомасса: Шнур по мотивам государство вам ничего не должно написал стих

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о скандале со свердловским министром по делам молодежи Ольгой Глацких. По мнению музыканта, девушка сказала «все, как есть».

Шнуров опубликовал новый опус на своей странице в Instagram. Он поблагодарил Глацких «за прямоту», а ее саму назвал «вещей Ольгой». «Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь», — пишет лидер группировки «Ленинград». В финале он приходит к выводу, что с точки зрения государства «мы ни к чему вообще-то родились», и стране было бы гораздо лучше вообще без россиян.

Накануне Глацких оскандалилась на всю страну, заявив, что государство никого не заставляло рожать, а, значит, и дополнительно помогать не обязано. На произошедшее оперативно отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещавший во всем разобраться и сделать выводы. Опрошенные «URA.RU» эксперты осудили поведение чиновницы. Сама она срочно ушла в отпуск.

Источник: ura.ru


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(5) Комментариев

  1. zizou

    Сама она срочно ушла в отпуск.
    =============================
    ну, да — устала радеть на государевой службе. а из отпуска срочно уйдёт на больничный *CRAZY*

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  2. Гость

    Да вроде вышвырнули её уже с работы. Так и надо! Пусть в школьном спортзале «группу здоровья для тех кому за 60» тренирует. :(

    Thumb up 2 Thumb down 4

  3. Аноним

    Это сколько помоев нужно вылить чтобы до 76% дошло :-D

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  4. Аноним

    Шнур это панк, хиппи и прочий андеграунд у которого через два слова мат. Неужели кому то всерьёз интересно что он сказал? Он сказать то толком ничего не может, что показывают его интервью Познеру или Урганту.
    Ну, есть пара популярных песен, пусть в том ключе и работает, а слушать его никчемные высказывания на разные темы, увольте =)

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