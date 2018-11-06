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Мы биомасса: Шнур по мотивам «государство вам ничего не должно» написал стих
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Сама она срочно ушла в отпуск.
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ну, да — устала радеть на государевой службе. а из отпуска срочно уйдёт на больничный
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Да вроде вышвырнули её уже с работы. Так и надо! Пусть в школьном спортзале «группу здоровья для тех кому за 60» тренирует.
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Это сколько помоев нужно вылить чтобы до 76% дошло
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Шнур это панк, хиппи и прочий андеграунд у которого через два слова мат. Неужели кому то всерьёз интересно что он сказал? Он сказать то толком ничего не может, что показывают его интервью Познеру или Урганту.
Ну, есть пара популярных песен, пусть в том ключе и работает, а слушать его никчемные высказывания на разные темы, увольте
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ага, как обычно «Пастернака не читал, но осуждаю!» ©
а слушать вас никто и не заставляет.
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