Мы биомасса: Шнур по мотивам «государство вам ничего не должно» написал стих

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о скандале со свердловским министром по делам молодежи Ольгой Глацких. По мнению музыканта, девушка сказала «все, как есть».

Шнуров опубликовал новый опус на своей странице в Instagram. Он поблагодарил Глацких «за прямоту», а ее саму назвал «вещей Ольгой». «Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь», — пишет лидер группировки «Ленинград». В финале он приходит к выводу, что с точки зрения государства «мы ни к чему вообще-то родились», и стране было бы гораздо лучше вообще без россиян.

Накануне Глацких оскандалилась на всю страну, заявив, что государство никого не заставляло рожать, а, значит, и дополнительно помогать не обязано. На произошедшее оперативно отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещавший во всем разобраться и сделать выводы. Опрошенные «URA.RU» эксперты осудили поведение чиновницы. Сама она срочно ушла в отпуск.

Источник: ura.ru