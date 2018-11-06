Бензин поднимется в цене не более 1,7% в январе 2019 года

Правительство и нефтяники договорились, что компании не будут повышать цену бензина на АЗС в январе 2019 года больше, чем на 1,7%, чтобы компенсировать рост НДС на 2%. Далее рост стоимости топлива будет находиться в пределах средней по России инфляции. Об этом говорится в протоколе от 31 октября по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Непревышение темпов роста розничных цен на реализуемые нефтепродукты с 1 января 2019 года — более, чем на 1,7% (с учетом увеличения ставки НДС), с 1 февраля 2019 года — более прогнозного среднегодового уровня инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год», — сказано в протоколе.

В документе подчеркивается, что повышение ставок акцизов будет компенсировано за счет демпфирующего элемента обратного акциза, который вернет нефтяникам часть упущенной прибыли от экспорта нефтепродуктов.

С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8 213 до 12 374 рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5 665 до 8 541 рублей за тонну. Параллельно вырастет и ставка НДС — на 2%. В заключении Счетной палаты на проект бюджета на 2019-2021 годы говорилось, что повышение акцизов на топливо в России может привести к новому резкому скачку розничных цен.

Весной этого года бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Правительство приняло решение отменить повышение с 1 июля акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена — на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.

Позднее, правительство и нефтяные компании на совещании 31 октября договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились с предложением правительства зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца 2018 года, а в следующем году — индексировать их не выше инфляции. Как сообщал представитель вице-премьера Козака Илья Джус, 1 ноября компании выполнили взятые на себя обязательства и снизили цены в оптовом сегменте.

Стоимость бензина АИ-92

По данным документа, средняя оптовая цена бензина марки АИ-92 в рамках договорённостей правительства и нефтяных компаний с 1 ноября должна составить по России 53,5 тыс. рублей на тонну.

Стоимость бензина марки АИ-95 на оптовом рынке должна составить 56,65 тыс. рублей на тонну, летнего дизельного топлива — 51,2 тыс. рублей на тонну. Соответственно, зимний дизель в опте будет стоить на 2,4 тыс. рублей на тонну дороже, отмечается в документе. Самая низкая оптовая цена 92-го бензина для АЗС будет предлагаться в Чечне — 49,33 тыс. рублей за тонну, а самая высокая — в Якутии — 72,06 тыс. рублей за тонну, следует из документа.

В пересчете на литры, оптовая цена 92 бензина в среднем по России закрепляется до конца года на уровне 39,34 рублей (из расчета 1 тонна бензина = 1360 литров), 95-го бензина — 41,65 рублей.

В приложении к протоколу оптовые цены на бензин и дизель даны в разбивке по округам и регионам. Так, в Центральном федеральном округе цена 92-го бензина до конца этого года устанавливается на уровне 52,64 тыс. рублей за тонну, 95-го бензина — 56,3 тыс. рублей за тонну, зимнего дизельного топлива — 52,15 тыс. рублей за тонну. По Москве оптовые цены должны выглядеть так: АИ-92 — 52,7 тыс. рублей, АИ-95 — 57,55, тыс. рублей, зимнее дизельное топливо — 52,95 тыс. рублей.

Порядок оптовых цен в Северо-Кавказском федеральном округе составит: АИ-92 — 52,96 тыс. рублей, АИ-95 — 56,57 тыс. рублей, зимнего дизеля — 51,34 тыс. рублей на тонну. В Уральском округе: АИ-92 — 52,5 тыс. рублей, АИ-95 — 55,37 тыс. рублей, зимний дизель — 53,34 тыс. рублей. В Сибири: АИ-92 — 52,01 тыс. рублей, АИ-95 — 54,16 тыс. рублей, зимний дизель — 54,47 тыс. рублей. На Дальнем Востоке: АИ-92 — 59,12 тыс. рублей, АИ-95 — 61,62 тыс. рублей, зимний дизель — 58,85 тыс. рублей.

Проверки на АЗС

Как следует из протокола, правительство также поручило ФАС и ФНС организовать внеплановые проверки независимых сетей АЗС, которые будут устанавливать цены на бензин и дизельное топливо выше индикативного уровня, обозначенного в протоколе.

«ФНС России, ФАС России обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности «независимых» сетей автозаправочных станций, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен, предусмотренных к настоящему протоколу более, чем на 4%», — говорится в документе.

Ранее Козак говорил, что правительство должно обратить внимание на наведение порядка на независимых АЗС и на низкое качество топлива на этих станциях. Он добавлял, что в некоторых районах страны все заправки принадлежат именно независимым поставщикам, а их доля достигает по России достигает 62% от общего числа. По его словам, эти меры не должны быть жесткими, так как «это может привести к коллапсу». «Поэтому мы должны действовать последовательно, жестко, но деликатно, аккуратно, чтобы не лишить граждан топлива», — добавлял Козак.

Дмитрий Козак и глава Минэнерго Александр Новак 31 октября провели совещание, на котором крупнейшие нефтяные компании и НПЗ обязались в срок с 1 ноября и по 31 декабря заморозить цены на бензин и дизель в опте до 31 декабря 2018 года на уровне июня 2018 года. А с января по 31 марта удерживать их на уровне прогнозируемой в стране инфляции. Кроме того, компании обязались производить и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объеме на 3% больше уровня прошлого года. Последнее требование не распространяется только на Хабаровский НПЗ.

В договоренностях участвуют «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Газпром нефть», «Новый поток», «Нефтегазхолдинг» бизнесмена Худайнатова, «Лукойл», «ТАИФ-НК» и «Татнефть».

Источник: ТАСС