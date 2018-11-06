США ввели санкции на свыше 700 физлиц и компаний Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник министерством финансов США.

«Сегодня за один день в рамках самого масштабного действия, направленного против иранского режима, управление по контролю над иностранными активами минфина США ввело санкции в отношении более чем 700 физических лиц, организаций, воздушных и морских судов», — отмечается в документе.

«Таким образом, общее число лиц и организаций, в отношении которых эта администрация ввела санкции в связи с Ираном за менее чем два года, превысило 900, и это наиболее высокий уровень экономического давления на Иран за все время», — говорится в заявлении.

Среди внесенных в санкционный список организаций числится национальная авиакомпания Ирана Iran Air, туда также включены 67 самолетов этого перевозчика. Санкции были введены и в отношении иранской национальной судоходной компании IRISL.

Под санкции подпала также Организация по атомной энергии Ирана и 23 связанных с ней организации и физических лица. Есть в списке и Центробанк Ирана, а также в общей сложности более 70 финансовых учреждений, связанных с Ираном, среди которых, как уточнил министр финансов США Стивен Мнучин, 50 банков. В их числе и зарегистрированное в РФ акционерное общество «Мир Бизнес Банк» (АО «МБ Банк»), акционером которого является также подпавший под санкции иранский Bank Melli.

Президент Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Оставшиеся санкции вступили в силу 5 ноября.

Источник: ТАСС