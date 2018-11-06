Резко похолодает вечером 6 ноября в Бердске

Лужи на дорогах грозят превратиться в каток в Бердске. 6 ноября в бердское управление гражданской защиты населения (УГЗН) поступило экстренное сообщение: в конце дня ожидается похолодание и усиление ветра.

По словам начальника УГЗН Василия Пономарева, за прошедшую неделю и праздничные дни происшествий и чрезвычайных ситуаций в городе не зарегистрировано. Прошло три отключения на системах горячего и холодного водоснабжения. В основном они носили характер наладочных работ, отметил Пономарев.

Было шесть отключений в электроснабжении из-за повреждения линий в связи с прохождением циклона и усилением ветра 29 октября.

Автор видео Галина Панчева

