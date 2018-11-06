Израиль угрожает атаковать российские С-300 в Сирии

Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям, заявил журналистам министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин.

Министр назвал большой ошибкой факт размещения С-300 в Сирии. «Сирийские военные не всегда умеют правильно использовать технику, которая попадает в их руки», — отметил он. «При неправильном использовании могут быть сбиты гражданские самолеты. Авиационные перевозки в этом регионе могут быть подвергнуты опасности», — указал он.

«Радиус С-300 большой, покрывает всю территорию Израиля, так что сирийцы при желании могут попытаться сбить военный самолет над территорией Израиля или даже гражданский самолет», — заявил Элькин.

По словам Элькина, как правило, Израиль на атаки на свою территорию или на самолеты реагирует в первую очередь «не международными демаршами, а практическими действиями, которые, несомненно, произойдут в таком случае».

Отвечая на уточняющий вопрос, против кого будет действовать Израиль, если С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин заявил: «Против установок, с которых будет произведен обстрел израильской территории или израильских самолетов. Очень надеюсь, что там не будет российских специалистов».

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района атаки и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в военном ведомстве, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после этого инцидента.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у российских вооруженных сил, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь «враждебным присутствием» там иранских сил.

Источник: РИА Новости