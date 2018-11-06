Нападение на Белоруссию Россия воспримет как агрессию против себя

Военное нападение на Белоруссию будет рассматриваться в Москве как агрессия в отношении России, заявил посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1». «Нападение на Беларусь, любое, будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями»,— сказал он. По словам господина Бабича, Белоруссия «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна».

Дипломат также прокомментировал создание военной базы США в Польше, назвав строительство так называемого «форта Трампа» в регионе «тревожным фактором», которым «нельзя пренебрегать». «У нас с белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание. У нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара»,— добавил господин Бабич.

Напомним, в мае стало известно, что Польша готова выделить до $2 млрд на создание военной базы США на территории страны. Необходимость постоянного американского военного присутствия Варшава аргументировала потребностью сдерживать «растущую угрозу со стороны России».

Источник: Ъ