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Нападение на Белоруссию Россия воспримет как агрессию против себя

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Нападение на Белоруссию Россия воспримет как агрессию против себя

Польша объявила о готовности выделить до $2 млрд на создание военной базы США на своей территории.

6.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Нападение на Белоруссию Россия воспримет как агрессию против себя
Военное нападение на Белоруссию будет рассматриваться в Москве как агрессия в отношении России, заявил посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1». «Нападение на Беларусь, любое, будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями»,— сказал он. По словам господина Бабича, Белоруссия «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна».

Дипломат также прокомментировал создание военной базы США в Польше, назвав строительство так называемого «форта Трампа» в регионе «тревожным фактором», которым «нельзя пренебрегать». «У нас с белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание. У нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара»,— добавил господин Бабич.

Напомним, в мае стало известно, что Польша готова выделить до $2 млрд на создание военной базы США на территории страны. Необходимость постоянного американского военного присутствия Варшава аргументировала потребностью сдерживать «растущую угрозу со стороны России».

Источник: Ъ


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