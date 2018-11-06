На митинг в честь Октябрьской революции выйдут коммунисты Бердска
Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»
Опасаются санкций США большинство компаний России
Бензин поднимется в цене не более 1,7% в январе 2019 года
Мэр Бердска: Остановки — одни не дочистили, другие не доехали
США ввели санкции на свыше 700 физлиц и компаний Ирана
Мы биомасса: Шнур по мотивам «государство вам ничего не должно» написал стих
Резко похолодает вечером 6 ноября в Бердске
Арестовали Mercedes-Benz Viano за коммунальные долги в 1,5 млн рублей в Новосибирске
Нападение на Белоруссию Россия воспримет как агрессию против себя