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Арестовали Mercedes-Benz Viano за коммунальные долги в 1,5 млн рублей в Новосибирске

Боясь потерять автомобиль директор компании-должника погасил долги и оплатил исполнительский сбор в сумме 100 тыс. рублей.

6.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Арестовали Mercedes Benz Viano за коммунальные долги в 1,5 млн рублей в Новосибирске
Запрет на регистрационные действия в отношении Mercedes-Benz Viano побудил организацию рассчитаться с поставщиком газа за предоставленные услуги, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

В отделе по исполнению особых исполнительных производств на исполнении находилось исполнительное производство в отношении организации, занимающейся продажей железобетонных изделий, о взыскании задолженности свыше 1 500 000 рублей в пользу предприятия топливно-энергетического комплекса.

Коммерческое предприятие более года не оплачивало поставку газа, накопив долг свыше 500 000 рублей. Чтобы вернуть деньги за предоставленные услуги, поставщик топлива был вынужден обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области. Рассмотрев материалы дела, суд решил взыскать с недобросовестной организации задолженность и пени по договору поставки.

Руководство компании отказывалось добровольно исполнять судебное решение, и взыскатель предъявил исполнительный документ в отдел.

Судебный пристав-исполнитель уведомил директора организации о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных последствиях уклонения от погашения задолженности.

Руководитель проигнорировал требования должностного лица, однако вскоре пожалел о своём безразличии.
В рамках исполнительного производства установлено, что юридическому лицу принадлежит автомобиль Mercedes-Benz Viano 2007 года выпуска, в отношении которого судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий.

Компания планировала в скором времени продавать автомобиль, а с действующим запретом проведение сделки становилось невозможным. Чтобы избежать неблагоприятного развития событий, руководитель организации погасил задолженность в полном объёме, включая исполнительский сбор, который составил немногим более 100 000 рублей.

 


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