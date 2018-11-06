КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру
Продам срочно
продам однокомнатную квартиру
Продам 1к. Квартиру на ул. Попова 35
продам 2-ю квартиру
Продам 3-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
Продам 1 комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Создание нового ВЛКСМ поддерживают 70% россиян

За разбалансировку системы отопления в нескольких многоэтажках накажут УК в Бердске

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

На независимые АЗС придут с проверкой

Выводить во дворы технику и дворников на уборку мокрого снега до 8 утра поручил мэр Бердска

Чиновницу «государство не просило родителей рожать вас» почти уволили

На митинг в честь Октябрьской революции выйдут коммунисты Бердска

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Опасаются санкций США большинство компаний России

Бензин поднимется в цене не более 1,7% в январе 2019 года

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

По адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 в редакции «Курьер.Среда.Бердск» горожане смогут так же распечатать текст, отсканировать документы с распознанием, составить резюме. (ПРАЙС-ЛИСТ)

6.11.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюмеДорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38 и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
Сканирование документа, фото
Сканирование текст с распознаванием, без форматирования
Сканирование текст с распознаванием, с форматированием
Отправка/прием файлов по электронной почте
Отправка/прием файлов с веб-сайтов
Запись файлов на флеш-карту
Набор текста (А4 формат)
Составление резюме
Рассылка резюме до 5 адресов
Отправка факса (1 страница)
Отправка факса по межгороду (1 страница)

Прайс-лист

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона прогон 5 руб.
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) стр. 5 руб. от 1шт. до 50 шт.
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) стр. 4,5 руб. от 51 шт.
Сканирование документа, фото шт. 40руб. До А4 формата
Сканирование текст с распознаванием, без форматирования стр. 30руб. До А4 формата
Сканирование текст с распознаванием, с форматированием Стр. 50руб. До А4 формата
Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15руб. До 10Мб
Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20руб. До 10Мб
Запись файлов на флеш-карту шт. 15р. Флеш-карта Ваша
Набор текста (А4 формат) Стр. 100р.
Составление резюме Стр. 100р.
Рассылка резюме до 5 адресов 75р.
Отправка факса (1 страница) Бердск 30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница) 60р.

 

Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00
Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.

На правах рекламы


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Утонувшего рыбака из Кемерова с эхолотом искали спасатели Бердска Мороз за ночь превратит в каток дороги Бердска Создание нового ВЛКСМ поддерживают 70% россиян

Комментирование закрыто.

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика