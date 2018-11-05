Насмерть сбила велосипедиста Toyota Probox в Новосибирской области

Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП, в котором погиб велосипедист, сообщили в понедельник в управлении МВД по Новосибирской области.

5 ноября в 2.21 у дома по улице Кутузова в Карасуке 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Пробокс», совершил наезд на велосипедиста – мужчину 1977 года рождения. Он переезжал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии от полученных травм велосипедист скончался на месте. В настоящее время по данному факту сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.